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Почему оперативная память стоит так дорого?
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Почему оперативная память стоит так дорого? 

Chip.ru 2 часа назад
Фото: Chip.ru
Оперативная память сегодня стала ужасно дорогой. Объясним, почему теперь за пару планок приходится выкладывать кругленькую сумму.
Почему оперативную память нельзя купить дешево?
ОЗУ, или RAM, сегодня стоит непривычно дорого. Высокая цена на оперативную память — это следствие неблагоприятной взаимосвязи между спросом и предложением.
В настоящее время существует большой спрос на модули памяти. Это особенно касается компьютеров и ноутбуков, которым нужно все больше памяти из-за увеличения требований к программному обеспечению и производительности.
С серверами ситуация ничуть не лучше. В частности, из-за продолжающейся тенденции использования облачных вычислений и виртуализации такие централизованные системы приходится оснащены достаточным объемом оперативной памяти.
Не следует недооценивать также и тот факт, что мобильные устройства становятся все более мощными. В результате постоянно растет спрос на память для планшетов и смартфонов.
При этом есть всего несколько крупных производителей оперативной памяти. Они уже завоевали определенные позиции на рынке и способны диктовать высокие цены. Менее крупные компании обычно не имеют возможности производить память в достаточных объемах.
А теперь главное: несколько лет назад случилось временное, но очень резкое снижение спроса на «оперативку». Это привело к тому, что многие компании переоборудовали производственные мощности, использовавшиеся для производства ОЗУ, на изготовление флэш-памяти, например, карт SD и microSD. Через некоторое время спрос не только нормализовался, но и начал стремительно расти, но этот прыжок в сторону привел к тому, что теперь он превышает предложение. Описанная тенденция началась с середины 2016 года.
Прогноз не очень благоприятен: в результате роста спроса цена будет еще больше повышаться из-за нехватки предложения. Окончание этой печальной тенденции в настоящее время не предвидится. Поэтому купить оперативную память действительно дешево в наше время, увы, практически нельзя.
Как купить оперативную память дешевле?
Однако, вполне можно сэкономить на том, что дорого — к примеру, вот так.
Например, как вариант, можно заказывать планки напрямую у производителя, не прибегая к услугам компьютерных магазинов и других реселлеров.
С другой стороны, некоторые магазины (сетевые дискаунтеры) имеют специализированные партнерские программы с производителями, благодаря которым их цены немного ниже, чем у других.
Еще один хороший вариант — покупка памяти б/у через сервисы бесплатных обьявлений, вроде Юла или Avito, где продавцы, напротив, имеют тенденцию демпинговать цены, чтобы быстрее продать. В этом случае, возможно, удастся купить оперативную память дешево, однако придется столкнуться со всеми рисками покупки техники с рук. Опрос: Сколько оперативной памяти у вашего ПК? Меньше 6 Гб 6 — 8 Гб 12 — 16 Гб Больше 16 Гб Просмотреть результаты Загрузка … Оперативная память DRAM продолжит дорожать
SSD и ОЗУ на одной плате: как будет развиваться индустрия памяти Фото: pixabay.com
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