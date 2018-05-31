Samsung обновляет Gear S3 frontier и classic. Что изменилось?

Samsung представила флагманские часы в августе 2016 года. Версии frontier и classic отличаются внешне, но идентичны внутри. Устройства получили 1,3-дюймовые круглые дисплеи, 768 МБ оперативной памяти, чип Exynos 7270 и батарейку на 380 мАч. Также есть защита по стандарту IP68. Компания выпустила апдейт для часов и добавила интересные нововведения.

Апдейт получат модели по всему миру, сообщает Phone Arena. Если часы не предлагают загружать файл обновления, нужно немного подождать. Для проверки откройте приложение Samsung Gear app и выберите меню обновления.

Главная деталь — добавление нового жеста. Теперь владельцы Gear S3 смогут отвечать на входящие звонки путём прокручивания рамки-безеля вокруг экрана. Функцию нельзя активировать в меню, она будет работать по умолчанию сразу после установки обновления. Крутить нужно по часовой стрелке.

Также разработчики добавили мелкие улучшения системы. В целом апдейт небольшой, поэтому обновление не изменит версию операционки. Tizen останется на 3.0.0.2.

Нововведения и поддержку умных часов компанией Samsung обсуждаем в официальном телеграм-чате AndroidInsider.