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Объявлена розничная цена российских процессоров Baikal-T1
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Объявлена розничная цена российских процессоров Baikal-T1 

Ferra.ru 2 часа назад
Фото: CNews.ru
Компания «Байкал Электроникс», российский разработчик и производитель микропроцессоров, объявила о начале розничных продаж своей продукции. Речь идёт о количествах, необходимых для прототипирования и производства тестовых образцов продукции.
Первым в розничную продажу поступает «система-на-кристалле» BE-T1000, больше известная под кодовым названием Baikal-T1. Она появится с 1 июня 2018 года в крупной российской сети магазинов «Чип и Дип». Рекомендованная розничная цена одного процессора составила 3990 рублей.
В состав Baikal-Т1 входит два ядра MIPS P5600 с тактовой частотой 1,2 ГГц, 1 МБ кэша второго уровня, контроллер памяти DDR3-1600, интегрированные интерфейсы включают порт 10Gb Ethernet, 2 порта 1Gb Ethernet, контроллер PCIe Gen.3 х4, 2 порта SATA 3.0 и USB 2.0.
Как отмечает производитель, система-на-кристалле BE-T1000 соответствует требованиям к промышленной продукции российского производства и классифицирована в качестве интегральной схемы второго уровня.
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