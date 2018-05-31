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Xiaomi анонсировала самый дешевый в мире 75-дюймовый телевизор
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Xiaomi анонсировала самый дешевый в мире 75-дюймовый телевизор 

Chip.ru 2 часа назад
Фото: Chip.ru
Компания Xiaomi представила самый большой телевизор в своем ассортименте — 75-дюймовый Mi TV 4. По заявлению производителя, новинка стала самой доступной по цене моделью такого размера на рынке. Xiaomi Mi TV 4 можно будет приобрести за $1405. Панель имеет разрешение 4K UHD 3840х2160 пикселей. Есть поддержка HDR, Dolby Digital и DTS.
Кадровая частота составляет 60 Гц. В основе модели лежит процессор Amlogic с четырьмя ядрами Cortex-A53 и графикой Mali-T830. Телевизор располагает 2 ГБ оперативной и 32 ГБ постоянной памяти. Есть встроенный голосовой ассистент Xiao AI, три порта HDMI, два USB, по одному DTMB, AV, S/PDIF и RJ45. Встроенная акустика представлена стереодинамиками мощностью по 8 Вт. Новинка работает под управлением интеллектуальной платформы Patchwall.
Источник: Xiaomi
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