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Samsung Galaxy Note 9 может получить 8 ГБ RAM и 512 ГБ встроенной памяти
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Samsung Galaxy Note 9 может получить 8 ГБ RAM и 512 ГБ встроенной памяти 

Карельские вести 29 минут назад
Фото: Карельские вести
Каждый год флагманские смартфоны получают увеличение оперативной и встроенной памяти. Samsung Galaxy Note 9 также, по всей видимости, сможет похвастаться очень емким накопителем, на который влезет большое количество фотографий и снятого в 4K разрешении видео.
Сообщается, что новый фаблет будет иметь 8 гигабайт оперативки и встроенный накопитель на 512 гигабайт. Естественно, такая версия будет очень дорогой, и, видимо, выйдут более приемлемые по деньгам варианты. Также сообщается, что устройство получит процессор Exynos 9810 в одном из вариантов, стилус и дисплей с очень серьезным разрешением. Анонс девайса ожидается в июне, а выйти в продажу смартфон сможет на месяц раньше, чем обычно.
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