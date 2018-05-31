Samsung Galaxy Note 9 может получить 8 ГБ RAM и 512 ГБ встроенной памяти

Каждый год флагманские смартфоны получают увеличение оперативной и встроенной памяти. Samsung Galaxy Note 9 также, по всей видимости, сможет похвастаться очень емким накопителем, на который влезет большое количество фотографий и снятого в 4K разрешении видео.

Сообщается, что новый фаблет будет иметь 8 гигабайт оперативки и встроенный накопитель на 512 гигабайт. Естественно, такая версия будет очень дорогой, и, видимо, выйдут более приемлемые по деньгам варианты. Также сообщается, что устройство получит процессор Exynos 9810 в одном из вариантов, стилус и дисплей с очень серьезным разрешением. Анонс девайса ожидается в июне, а выйти в продажу смартфон сможет на месяц раньше, чем обычно.