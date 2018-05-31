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Храбрый гаджет: BQ представил ударопрочный смартфон BQ-5008L Brave
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Храбрый гаджет: BQ представил ударопрочный смартфон BQ-5008L Brave 

Chip.ru 1 час назад
Фото: Chip.ru
Российский бренд электроники BQ анонсировал выход нового смартфона BQ-5008L Brave. Новинка получила ударопрочный 5-дюймовый IPS-дисплей с закругленным углами (2,5D). Экран гаджета выполнен из стекла с высоким содержанием алюминия и кремния — оно гораздо прочнее, чем Gorilla Glass. Таким образом, дисплей мощно защищен от царапин: смартфон выдержит падение экраном вниз с высоты 1,7 м и давление весом 30 кг. В качестве начинки смартфона: 4-х ядерный чипсет Mediatek MT6737 (1,3 ГГц), 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения до 64 ГБ. Гаджет работает под управлением Android 7.0, что обеспечивает быстрое выполнение повседневных задач без зависаний и ошибок.
За фото и видео отвечают две камеры: основная — с матрицей 13 МП, автофокусом и вспышкой, и передняя — с матрицей 8 МП. Основная камера оснащена диафрагмой f/2.0, что позволит вам снимать фотографии в высоком качестве даже при рассеянном или плохом освещении.
Смартфон можно приобрести за 6490 рублей в официальном интернет-магазине BQ.
Читайте также: BQ представил модель 6001L Jumbo: мощный смартфон с большой батареей
BQ выпустил новый безрамочный смартфон с ярким экраном BQ-5701L Slim Технические характеристики BQ-5008L Brave Дисплей
5.0″ IPS Разрешение
HD 1280*720 (16:9) Операционная система
Android™ 7.0 Процессор
MT6737V/W, 4 ядра, 1.3 GHz Оперативная память
2 ГБ Встроенная память
16 ГБ Мобильная связь
GSM 850/900/1800/1900 мГц Мобильный Интернет
LTE band: FDD B1 (2100MHz), B3 (1800MHz), B7 (2600MHz), B20 (800MHz)
3G WCDMA 900/2100MHz, GPRS, EDGE WiFi
IEEE 802.11 b/g/n Bluetooth
Версия 4.0 Количество SIM  2 Тип SIM-карт
Micro+Micro Карта памяти
Micro SD до 64 ГБ Разрешение камеры
Фронтальная/Основная 8.0МП/13.0 МП*
*Снимки, полученные аппаратным путем, не превышают 5/8 МП. Программное обеспечение камеры позволяет интерполировать графический продукт камеры до 8/13 МП Навигация
GPS Емкость
2500 мАч Размер устройства
144 х 72 х 9,9 мм Вес устройства
177 гр Фото: компания-производитель
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