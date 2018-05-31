Храбрый гаджет: BQ представил ударопрочный смартфон BQ-5008L Brave

Российский бренд электроники BQ анонсировал выход нового смартфона BQ-5008L Brave. Новинка получила ударопрочный 5-дюймовый IPS-дисплей с закругленным углами (2,5D). Экран гаджета выполнен из стекла с высоким содержанием алюминия и кремния — оно гораздо прочнее, чем Gorilla Glass. Таким образом, дисплей мощно защищен от царапин: смартфон выдержит падение экраном вниз с высоты 1,7 м и давление весом 30 кг. В качестве начинки смартфона: 4-х ядерный чипсет Mediatek MT6737 (1,3 ГГц), 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения до 64 ГБ. Гаджет работает под управлением Android 7.0, что обеспечивает быстрое выполнение повседневных задач без зависаний и ошибок.

За фото и видео отвечают две камеры: основная — с матрицей 13 МП, автофокусом и вспышкой, и передняя — с матрицей 8 МП. Основная камера оснащена диафрагмой f/2.0, что позволит вам снимать фотографии в высоком качестве даже при рассеянном или плохом освещении.

Смартфон можно приобрести за 6490 рублей в официальном интернет-магазине BQ.

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BQ выпустил новый безрамочный смартфон с ярким экраном BQ-5701L Slim Технические характеристики BQ-5008L Brave Дисплей

5.0″ IPS Разрешение

HD 1280*720 (16:9) Операционная система

Android™ 7.0 Процессор

MT6737V/W, 4 ядра, 1.3 GHz Оперативная память

2 ГБ Встроенная память

16 ГБ Мобильная связь

GSM 850/900/1800/1900 мГц Мобильный Интернет

LTE band: FDD B1 (2100MHz), B3 (1800MHz), B7 (2600MHz), B20 (800MHz)

3G WCDMA 900/2100MHz, GPRS, EDGE WiFi

IEEE 802.11 b/g/n Bluetooth

Версия 4.0 Количество SIM 2 Тип SIM-карт

Micro+Micro Карта памяти

Micro SD до 64 ГБ Разрешение камеры

Фронтальная/Основная 8.0МП/13.0 МП*

*Снимки, полученные аппаратным путем, не превышают 5/8 МП. Программное обеспечение камеры позволяет интерполировать графический продукт камеры до 8/13 МП Навигация

GPS Емкость

2500 мАч Размер устройства

144 х 72 х 9,9 мм Вес устройства

177 гр Фото: компания-производитель