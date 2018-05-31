Atari открыла предзаказ на новую консоль

Предполагалось, что производитель культовых приставок откроет предзаказ на новую консоль еще в декабре прошлого года, однако тогда этого не произошло. Лишь теперь, в конце мая, Atari запустила кампанию на краудфандинговой платформе Indiegogo и, соответственно, открыла предзаказ.

Новая консоль изначально называлась Ataribox, однако теперь носит название Atari VCS. Она была анонсирована еще на выставке E3 в прошлом июне, а более официально представлена в следующем месяце. Atari VCS стилизована под консоль Atari 2600 и доступна для предзаказа в двух вариантах: в коллекционном издании со стилизацией под дереву, которое стоит 299 долларов (только с классическим джойстиком), и в черном цветовом варианте по цене $199 (без джойстиков).

Atari VCS оснащена современным аппаратным обеспечением. Она использует специальный процессор от AMD и работает под управлением операционной системы Linux, которая позволяет ей проигрывать как классические игры от Atari, так и не которые ПК-игры. VCS, как отмечается, даже будет поддерживать разрешение 4K, HDR и игры с 60 FPS. Консоль, в частности, оснащена модулем Wi-Fi, Bluetooth 5 и портом USB 3. При этом говорится, что к ней можно будет подключать геймпады, мышь и клавиатуру, веб-камеры, микрофоны, колонки и наушники.

Подробнее с консолью Atari VCS можно ознакомиться на официальной странице на Indiegogo. Поставки Atari рассчитывает начать не ранее середины следующего года.