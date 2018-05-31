Xiaomi показала крутой 75-телевизор с поддержкой 4K HDR

Xiaomi показала крутой 75-телевизор с поддержкой 4K HDRСледом за тремя новыми флагманами Xiaomi показала ещё одну новинку. Это смарт-телевизор Mi TV 4.

Диагональ новинки составила 75 дюймов. Боковые рамки очень тонкие, прямо как на телевизорах Samsung. Поддерживается видео в формате 4K HDR.

«Мозгами» выступил 4-ядерный ARM-процессор с 2 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти. Так что вы можете спокойно хранить кино на таком телевизоре.

Есть поддержка Dolby Audio. В принципе, ожидаемо. Также в телевизор встроен голосовой ассистент Xiao AI, в России его пока не ждите.

Стоимость Xiaomi Mi TV 4 составила 9000 юаней (~89500 рублей).