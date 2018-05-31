Появился бездымовой мангал, управляемый со смартфона

Производитель — BioLite. Ориентировочная цена: от 11 тыс. руб. Фото: BioLite

Новый мангал FirePit поможет сделать шашлык и при этом не выделяет дыма, несмотря на то что в нём используется не химическое топливо или газ, а обычные дрова или уголь. В конструкции новинки предусмотрен специальный блок с вентилятором. От него по дну устройства идут трубки, направляющие потоки воздуха по всему объёму мангала. Во время работы вентилятора внутри мангала создаётся более равномерная температура, улучшается горение углей и эффективно устраняется дым. Интенсивность работы вентилятора можно регулировать с помощью переключателя на корпусе мангала или со смартфона, через специальное приложение.

Производитель — BioLite. Ориентировочная цена: от 11 тыс. руб. Фото: BioLite

Заряда встроенного аккумулятора хватает на 24 ч работы при слабой скорости вентилятора и на 5 ч — при максимальной. Размер мангала — 68,6 × 40,1× 33 см. Масса — 9 кг.