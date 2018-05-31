«Локомотив» и китайская Vivo представят в России фирменный смартфон за 24000 рублей

Специальная версия смартфона будет оформлена в символике выигравшего чемпионат России по футболу 2018 года клуба «Локомотив». У телефона будет тематическое оформление экрана, а при стопроцентной предоплате заказчики смогут нанести на смартфон свою фамилию или фамилию любого из игроков «Локомотива».

Продажи смартфона «Локомотив» начнутся 20 июня, а предзаказ можно будет сделать с 5 июня. Стоимость устройства не будет отличаться от стандартной модели и составит 24 тысячи рублей.