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«Локомотив» и китайская Vivo представят в России фирменный смартфон за 24000 рублей
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«Локомотив» и китайская Vivo представят в России фирменный смартфон за 24000 рублей 

RB.ru 2 часа назад
Фото: RB.ru
Специальная версия смартфона будет оформлена в символике выигравшего чемпионат России по футболу 2018 года клуба «Локомотив». У телефона будет тематическое оформление экрана, а при стопроцентной предоплате заказчики смогут нанести на смартфон свою фамилию или фамилию любого из игроков «Локомотива».
Продажи смартфона «Локомотив» начнутся 20 июня, а предзаказ можно будет сделать с 5 июня. Стоимость устройства не будет отличаться от стандартной модели и составит 24 тысячи рублей.
Китайский Vivo пришел на российский рынок смартфонов в конце 2017 года и к январю занимал только 0,1% рынка, однако на глобальной арене он входит в топ-5 по продажам. Vivo начал партнерство с «Локомотивом» в марте 2018 года. В мае футбольная команда стала чемпионом России. В феврале 2018 года российский бренд с китайским производством BQ представил смартфон для болельщиков «Спартака», стоимость которого составляет 9,5 тысячи рублей.
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