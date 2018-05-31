іPad может стать печатной машинкой при помощи Rymek

В наше время удивить iPad очень тяжело, но печатной машинкой — вполне реализуемо: появилась оригинальная клавиатура Rymek для планшета. Этот аксессуар подойдет для современных пользователей, желающих работать над своими стихами прямо в кафе за чашечкой любимого кофе.

Такая клавиатура, естественно, будет шуметь, но, возможно, оно того стоит. Все клавиши клавиатуры получили механические переключатели, добавляющие нажатиям приятные ощущения и специфические пощелкивания. Плюс ко всему, пользователь окунется в атмосферу кинофильмов середины прошлого столетия. Кроме того, аксессуар наделен некоторыми современными опциями: так у каждой клавиши имеется настраиваемая подсветка.

Получается, достаточно вставить свой iPad в «лоток для бумаги», который находится в верхней части приспособления, и вуаля. Устройство даже способно выполнять роль док-станции для iPhone или iPod. На широкое распространение гаджета можно не надеяться, но свою аудиторию он точно найдет. Стоимость модели пока неизвестна, но приобрести ее можно будет уже в начале лета 2018 года. Первые покупатели получат скидку в размере 40%.