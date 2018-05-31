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Xiaomi представила урезанный флагман Mi 8 SE
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Xiaomi представила урезанный флагман Mi 8 SE 

Ferra.ru 7 часов назад
Фото: MobileDevice.ru
Помимо юбилейного флагмана Xiaomi Mi 8, компания Xiaomi представила сегодня в Китае его урезанную версию — Xiaomi Mi 8 SE. Модель меньше и дешевле старшей версии, а также получила более простую аппаратную начинку.
Как и Xiaomi Mi 8, версия SE также получила безрамочный дизайн с вырезом экрана в стиле iPhone X. Смартфон оснащается при этом AMOLED-дисплеем меньшей диагонали — 5,88 дюйма. Основная камера используется попроще, она сочетает модули на 12 и 5 Мп, а фронтальная камера осталась 20-мегапиксельной, как у Xiaomi Mi 8.
Xiaomi Mi 8 SE позиционируется как первый в мире смартфон на новом процессоре Qualcomm Snapdragon 710 для продвинутых моделей среднего уровня.
Смартфон Xiaomi Mi 8 SE предлагается по цене 1799 юаней, то есть порядка 280 долларов США.
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