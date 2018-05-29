В России обрушилась цена на флагманский Xiaomi Mi 6

Стоимость Xiaomi Mi 6 упала на российском рынке. Цена на синюю и черную модели устройства снизилась почти на 10 тысяч рублей. Причем официальные дилеры все так же предлагают гаджет китайских производителей по цене в 29,9 тысяч рублей, но у многих сторонних продавцов можно встретить данную модель Xiaomi всего за 20,6 тысяч, сообщает Vladtime.ru.

Xiaomi Mi 6 оснащен 5,15-дюймовым IPS-экраном, выдающим разрешение в 1920 на 1080 пикселей, что соответствует формату Full HD, 8-ядерным процессором Qualcomm Snapdragon 835 с частотой в 2,45 Ггц, а также графикой типа Adreno 540. Объем оперативной памяти у модели составляет 4 Гб, а постоянной — 64. За время работы отвечает аккумулятор емкостью в 3350 мАч.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что характеристики нового флагманского смартфона Xiaomi появились в Сети. Так, некоторые функции смартфона позаимствованы у iPhone X. Известно, что Mi MIX 2S будет оснащен безрамочным экраном с диагональю 5,99 дюймов и поддержкой Full HD и двойной камерой. Работать устройство будет на восьмиядерном процессоре Qualcomm Snapdragon 845 с тактовой частотой 2,8 ГГц Новости из мира гаджетов: Гендиректор Xiaomi признал, что iPhone — лучший смартфон в мире