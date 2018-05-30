Каким будет iPhone 9

Каким будет iPhone 9Вот уже этой осенью Apple покажет новый смартфон, продолжающий линейку гаджетов с LCD-панелью. Самое время собрать все слухи в кучу и попытаться понять, какой же будет новинка.

Название

Пока ещё ни один источник не сообщил, как же будет называться новый смартфон, который будет последователем iPhone 8. По логике нумерации флагман должен называться iPhone 9.

Сообщается, что это будет единственная модель с LCD экраном, поэтому не стоит ждать версии с пометкой Plus.

Дизайн

Многие источники отмечают, что смартфон будет выпущен в одном виде. С 6,1-дюймовым LCD дисплеем.

К слову об экране. Зарубежные коллеги уже трижды сообщали о том, что в этой модели будет стоять не обычный LCD. iPhone 9 получит дисплей с технологией MLCD+, позволяющей передавать изображение, максимально приближенное по качеству к OLED-матрицам.

Эта технология поддерживает цветовой диапазон DCI-P3, используемый в OLED-дисплеях. Такие экраны потребляют энергию на 30% меньше, чем IPS.

Подобный экран уже используется в LG G7 ThinQ. Собственно говоря, это и есть разработка LG.

По идее, Apple не должна отходить из первоисточника и сохранить уже классический дизайн устройства.

Никакого 3D Touch

Это был один из последних отчетов знаменитого аналитика Мин-Чи Куо из KFI Securities. Куо редко ошибается, так что я бы ему доверился (хотя бы на 70-80%).

По данным аналитика, в iPhone 9 будет использоваться технология Cover Glass Sensor.

Напомним, что эта технология позволяет перенести сенсор дисплея на защитное стекло.

Использование CGS приведёт к тому, что сам дисплей будет легче и устойчивее к ударам. Это же, в свою очередь, приведёт к 15-процентному повышению стоимости сенсорной панели. А для компенсации стоимости Apple избавится в смартфоне от 3D Touch.

В iPhone 9 будет модем от Intel

Apple слишком долго сражалась с Qualcomm и решила полностью отказаться от чипов компании в своих устройствах.

У купертиновцев было лишь два поставщика LTE-модемов: Qualcomm и Intel. Первый отпал, значит остался лишь второй. Эту же информацию подтвердил и Мин-Чи Куо.

Но нам на этот счёт переживать не стоит. Чипы от Qualcomm устанавливались лишь в некоторых версиях американских моделей смартфонов, во всех «европейцах» установлены модемы от Intel.

Они работают на 10% медленнее конкурентов, но мы с вами это никогда не увидим.

Более ёмкий аккумулятор

Мы уже давно мечтаем о том, что Apple наконец-то одумается и установит в iPhone 9 увеличенный аккумулятор.

Об этом сообщали как в KGI, так и источники The Investor.

По некоторым данным, ёмкость встроенного в новинку аккумулятора может составить 2900-3000 мАч.

В комплекте с iPhone 9 будет идти мощная зарядка

И последнее, о чем нам активно сообщают источники.

Apple поняла, что стандартного адаптера питания уже недостаточно для смартфонов с поддержкой быстрой зарядки. Поэтому в Купертино планируют заменить 5W адаптер на 18W с выходом USB-C.

Соответственно, в комплекте со смартфоном также будет идти кабель Lightning-USB-C.

Итого. Что мы имеем

Выходит, что новое поколение смартфонов Apple будет не очень сильно отличаться от 8 Plus:

— одна версия с экраном 6,1″ и MLCD+

— отсутствие 3D Touch, как в iPhone SE — упрощенный LTE-модем от Intel

— аккумулятор на 3000 мАч — адаптер питания на 18 Вт И если к переходу на MLCD+ пользователи отнесутся тепло, то удаление 3D Touch может плохо сказаться на мнении юзеров.

Лично я сильно привык к этой технологии и частенько использую её в повседневных задачах.

А вот увеличение ёмкости аккумулятора — отличная новость. iPhone Plus и сейчас «живут» довольно долго, а так время работы может увеличиться ещё хотя бы на час.

Ну и заряжать такую батарейку надо как можно быстрее. Так что изменение стандартной комплектации может пойти на пользу iPhone 9.