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LG представила новый смартфон-флагман в старом дизайне
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LG представила новый смартфон-флагман в старом дизайне 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Компания LG показала V35 ThinQ — новый смартфон-флагман в старом обличье. С точки зрения дизайна аппарат практически идентичен своим предшественникам V30S и V30, а его начинка по большей части позаимствована у 750-долларового G7 ThinQ, показанного ранее в этом месяце.
Главными отличиями между V35 и G7 стали экран, чуть более емкая батарея и увеличенный объем оперативной памяти. Покупатели нового ThinQ получат OLED-дисплей Quad HD+ (2880х1440 пикселей) без выреза на наверху, аккумулятор на 3,300 мАч (у G7 — на 3 тысячи) и 6 ГБ «оперативки» (против 4 ГБ у «семерки»).
В остальном V35 ThinQ аналогичен G7. Он комплектуется процессором Qualcomm Snapdragon 845, широкоугольной 16-мп камерой и стандартным 16-мп объективном, 8-мп «фронталкой» и 64 ГБ встроенной памяти. Работает смартфон на Android 8.0 Oreo.
В то же время V35 ThinQ лишена громкого динамика Boom Box, не имеет отдельной кнопки включения питания (за это отвечает сканер отпечатков пальцев) и клавиши для вызова «Ассистента» Google.
∎LG представила новый смартфон-флагман G7 ThinQ читайте также
При этом стоит новинка LG дороже: у американского оператора AT&T V35 ThinQ будет продаваться за $900. Предзаказы откроются в эту пятницу, 1 мая, а в продажу аппарат поступит к 8 июня.
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