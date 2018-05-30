LG представила новый смартфон-флагман в старом дизайне

Компания LG показала V35 ThinQ — новый смартфон-флагман в старом обличье. С точки зрения дизайна аппарат практически идентичен своим предшественникам V30S и V30, а его начинка по большей части позаимствована у 750-долларового G7 ThinQ, показанного ранее в этом месяце.

Главными отличиями между V35 и G7 стали экран, чуть более емкая батарея и увеличенный объем оперативной памяти. Покупатели нового ThinQ получат OLED-дисплей Quad HD+ (2880х1440 пикселей) без выреза на наверху, аккумулятор на 3,300 мАч (у G7 — на 3 тысячи) и 6 ГБ «оперативки» (против 4 ГБ у «семерки»).

В остальном V35 ThinQ аналогичен G7. Он комплектуется процессором Qualcomm Snapdragon 845, широкоугольной 16-мп камерой и стандартным 16-мп объективном, 8-мп «фронталкой» и 64 ГБ встроенной памяти. Работает смартфон на Android 8.0 Oreo.

В то же время V35 ThinQ лишена громкого динамика Boom Box, не имеет отдельной кнопки включения питания (за это отвечает сканер отпечатков пальцев) и клавиши для вызова «Ассистента» Google

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