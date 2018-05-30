Выбираем игровую мышку: мегатест пяти моделей

Чтобы попасть под определение «игровая», мышка должна хорошо лежать в руке, иметь высокую чувствительность и в идеальном случае предлагать несколько дополнительных кнопок, которые можно свободно запрограммировать на нужные геймеру функции. Такие фишки, как подсветка и понятное ПО с обновляемыми драйверами, тоже будут хорошим дополнением к комплектации грызуна. Мы выбрали пять моделей от 2 500 до 8 000 рублей и проверили их на практике.

Tesoro Sagitta Spectrum: Для начинающих геймеров Преимущества 5 настраиваемых профилей 6 дополнительных кнопок RGB подсветка Относительно низкая цена Недостатки Только для правой руки Недорогим вариантом является Sagitta Spectrum от компании Tesoro — она стоит около 2 500 рублей и ориентирована скорее на начинающих геймеров. При этом 6-кнопочная мышка отвечает всем требованиям, которые можно предъявить к игровому грызуну. С весом в 120 грамм и габаритами 7,2х4,2х130,5 см она идеально подходит для пользователей с большими руками, которые отдают предпочтение легковесным моделям. При этом раскладка элементов и конструкция делает мышку удобной только для правшей.

Внутри работают переключатели Omron, которые, по данным производителя, имеют ресурс в добрых 10 миллионов кликов. Здесь также встроен оптический датчик Pixart с разрешением 5000 dpi. Sagitta позволяет менять чувствительность «на лету» по пяти ступеням.

512 Кбайт встроенной памяти достаточно для хранения 5 отдельных профилей. Разумеется, полный объем функциональных возможностей вы получите только при использовании программного обеспечения от производителя. Помимо прочего здесь есть RGB-подсветка колесика и логотипа.

Cougar Revenger: Для любителей поярче Преимущества Сенсор с разрешением 12 000 dpi 6 дополнительных кнопок RGB подсветка Ресурс до 20 млн нажатий Недостатки Легкая — 110 г Только для правой руки У игровой мышки от Cougar есть шесть кнопок, которые можно запрограммировать на свой вкус, и прорезиненное колесико. Внутри все те же надежные переключатели Omron. По данным производителя, обе основные кнопки должны выдержать по меньшей мере пять миллионов кликов. Этого должно быть достаточно даже для любителей шутеров вроде Battlefield.

Со своими 110 граммами Cougar Revenger кажется слишком легкой. Главная причина такого небольшого веса — пластиковый корпус без утяжелителей. Такой вариант подойдет геймерам, которые предпочитают легкие манипуляторы. Несмотря на практически симметричную конструкцию, мышка будет удобна только для правой руки. Более того, исходя из габаритов 7х4,5х13,5 сантиметров она ориентирована на геймеров с большими руками.

В качестве сенсора компания Cougar использует модуль Pixart ADNS-3360 с оптическим разрешением до 12000 dpi. Изменить текущую чувствительность мышки вы сможете нажатием на специальную кнопку — есть три различные ступени регулировки и, соответственно, три профиля, которые хранятся во встроенной памяти размером 512 Кбайт.

Мышка особенно понравится фанатам яркой подсветки — здесь можно настроить и цвет логотипа, и подсветку корпуса, используя цвета из RGB палитры. Весь функционал манипулятора настраивается через программное обеспечение UIX. Стоит такая мышка около 3 500 рублей.

Fnatic Gear Clutch G1: Для Pro-геймеров Преимущества Мышь проверена про-геймерами 7 дополнительных кнопок RGB подсветка Ресурс до 20 млн нажатий Недостатки Легкая — всего 90 г Только для правой руки Профессиональная геймерская мышка по доступной цене? Такое бывает, если это Clutch G1. Габариты манипулятора: 6,8×4,3×13 см и вес в 90 грамм. Как и большинство производителей, Fnatic использует Omron-переключатели для основных кнопок. По словам компании, они должны без проблем выдерживать до 20 миллионов нажатий. В дополнение к колесику данная мышка оснащена семью программируемыми кнопками.

В качестве сенсора здесь установлен старенький модуль Pixart ADNS 3310 с разрешением 5000 dpi. Однако он до сих пор популярен из-за своей точности. И, если говорить откровенно, этих 5000 dpi все еще более чем достаточно, чтобы показывать успешные результаты даже в динамичных играх. Изменять dpi, разумеется, можно и во время игры — доступны три ступени чувствительности.

Для использования полного функционала манипулятора, вам придется скачать фирменное ПО с сайта производителя. С его помощью вы сможете регулировать подсветку колесика во всем спектре цветового пространства RGB и сохранять настройки в 256 Кбайт встроенной памяти.

Мышка выглядит солидно и качественно, но стоит всего 3 200 рублей (40 евро). Эта модель, как и две предыдущие, подойдет только правшам.

Trust GXT 188 Laban: лучшее цена/качество Преимущества 5 настраиваемых профилей 8 дополнительных кнопок RGB подсветка Сенсор с разрешением 15 000 dpi Недостатки Только для правой руки Компания Trust известна как продавец недорогих периферийных устройств для ПК, и нет ничего удивительного в том, что в зону интересов производителя попала и игровая индустрия. В лице GXT 188, которая стоит около 4 500 рублей, Trust представляет игровую мышку среднего ценового сегмента.

Как и в случае со всеми другими грызунами, мы изучили «внутренние» характеристики устройства. Мышка работает с оптическим сенсором PMW 3360 производства компании Pixart, который имеет разрешение до 15000 dpi. Восемь кнопок (включая левую и правую основные, а также колесико) можно свободно перепрограммировать. Яркая RGB подсветка здесь тоже присутствует. Настраивается все, как и всегда, в программном обеспечении от производителя. Благодаря «бортовой» памяти размером 512 Кбайт, вы сможете сохранять до пяти разных профилей.

Весит мышка 113 граммов, а ее габариты ограничиваются 7х3,9х12,8 сантиметрами. Манипулятор подойдет скорее для большеруких пользователей, которых не смутит легкий вес модели. Если вы правша, который ищет игровую мышку с неплохими характеристиками и разумной ценой, присмотритесь к данной модели.

Logitech G900 Chaos Spectrum: Подойдет для левшей Преимущества Подойдет левшам 11 настраиваемых кнопок Сенсор с разрешением 12 000 dpi RGB подсветка Беспроводная Недостатки Самая дорогая модель из списка В качестве последнего испытуемого мы выбрали Logitech G900 Chaos Spectrum. Компания Logitech со своими новыми продуктами тоже все сильнее проникает в игровой сегмент. В отличие от представленных ранее моделей, G900 подходит как для левшей, так и для правшей. С помощью входящих в комплект запасных частей вы можете поменять месторасположение кнопки для большого пальца.

Важным отличием от предыдущих моделей является возможность использовать эту мышь в беспроводном режиме через прилагаемый USB-передатчик. Альтернативно вы можете подключать мышку к компьютеру и с помощью кабеля. Манипулятор подойдет геймерами с руками среднего или большого размера, которые хотели бы поиграть в поезде или самолете, обходясь без лишних проводов.

Компания Logitech использует уже известные нам переключатели Omron и сенсор Pixart PMW 3366 с разрешением 12 000 dpi. У манипулятора 11 кнопок, которые можно программировать. RGB подсветка, настраиваемая в фирменном ПО тоже присутствует. Стоит такая модель около 8000 рублей.

Вывод

Явного фаворита в тестовой выборке нет. Ни одна модель не подвела нас во время тестовых испытаний — все они абсолютно пригодны как для гейминга, так и для повседневной экспуатации. Приятным сюрпризом стала Laban от компании Trust, а Fnatic со своей Clutch продемонстрировала, что Pro-геймерская экипировка не обязательно должна быть дороже 100 евро. Кроме того, нам удалось найти достойную модель для леворуких геймеров — Logitech G900 Chaos Spectrum.

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