Обзор ViewSonic VX4380-4K

43-дюймовый монитор VX4380-4K даже без тестов можно назвать одним из самых доступных на рынке. 40000 рублей — за такую цену ViewSonic предлагает множество портов и технологий, внушительную для монитора стереосистему с двумя 7-ватными колонками, полуглянцевую поверхность экрана и потенциально отличные характеристики. Нужно ли все это на практике — покажут тесты.

Технические характеристики:Размер: 43”Разрешение: 3840х2160Соотношение сторон: 16:9Тип матрицы: IPSКонтрастность: 120000000:1Яркость экрана: 300 кд/м2Время отклика: 5 мсУглы обзора: 178° по горизонтали, 178° по вертикалиСветодиодная подсветка ЖК-панели: ДаРазъемы: х3 HDMI 1.4, x1 DisplayPort, x1 mini DisplayPort, 3.5 мм, x3 USB 3.0, Встроенные колонки: 2 х 7 ВтТип блока питания: внутренний Энергопотребление: 84 Вт, 0.5 Вт в режиме ожиданияРазмеры с подставкой (ШхВхГ): 965.98×652.82×241.6 ммРазмеры без подставки (ШхВхГ): 966×562×65 ммВес: 14.42 кг (11.3 кг без подставки) Средняя цена: 40000 рублейКомплектация

Содержимое внушительной коробки не сказать чтобы… внушительное, но оно полностью соответствует наиболее распространенным пожеланиям и основным возможностям девайса. Внутри вы найдете: силовой кабель, кабель DisplayPort, кабель HDMI, USB-кабель для подключения к ПК, металлический держатель наушников и руководство.

Внешний вид и структурные особенности

ViewSonic не стала изобретать колесо и, помня о важности низкого ценника VX4380-4K, сделала модель в традиционном для себя дизайне. Незатейливый черный прямоугольник с привычным для компании сочетанием цветов и материалов — стабильность превыше всего.

Стойка, прикрученная к монитору винтами, намертво соединена с подставкой. Так что для установки VESA-крепления нужно будет снять весь металл. За счет его веса, кстати, а также восьми резиновых ножек VX4380-4K крайне устойчиво стоит на столе. Впрочем, оно и понятно, ведь когда твои единственные возможности по трансформации сводятся к наклону корпуса от -5 до +12 градусов, снести со стола такого колосса почти невозможно. Даже если вы такой же любитель врезаться в стол плечом, как я.

Также я любитель систем прокладки кабелей, но, увы, в VX4380-4K ее нет вообще. Жаль, но хоть держатель для наушников имеется. Меня весьма порадовало качество сборки: зазоров нет, покраска отличная, фактура материалов приятная (хотя грубый пластик может понравиться не всем), а еще корпус очень жесткий. Я его скручивал, прожимал и давил кулаками — ни скрипа, не хруста, ни скручиванию в силу структуры модели.

К динамикам никаких претензий. Да, качество звука у них обычное, зато они громогласны на максимальной громкости, да и служат неплохой заменой базовой аудиосистемы.

Тестирование

VX4380-4K оснащается IPS-матрицей и полуглянцевой рабочей поверхностью, что в потенциале ведет к полному отсутствию кристаллического эффекта и, увы, скромным антибликовым свойствам. Потому я не рекомендую ставить модель в светлом помещении, а если доступно только такое, то озаботьтесь плотными шторами — тогда девайс раскроет себя в полную силу.

Для тестирования я выбрал частоту 60 Гц и Windows 10, а также программы Argyll CMS и HCFR Colormeter. Перед тестированием все настройки были сброшены до заводских, так что приблизительно то же самое вы увидите при подключении монитора дома. В качестве интерфейса был выбран выбран DisplayPort 1.2.

Базовые настройки:Color-режим: StandartЦветовая температура: NativeЯркость: 100Контрастность: 70 VX4380-4K имеет цветовой охват, максимально близкий к обычному sRGB, поэтому с цветопередачей у него все хорошо — 92% sRGB, что соответствует среднему ценовому уровню мониторов. Вообще, если смотреть на возможности модели мельком, то они не шибко впечатляют. Контрастность выше необходимого, без Black Stabilization не видно крайних темных оттенков, но с Black Stabilization цветопередача исчезает в закате. Однако, если немного покопаться, то выясняется, что у VX4380-4K отменная стабильность цветовой температуры серого, а еще такие результаты в Argyll CMS, что указывать на, казалось бы, существенные недостатки даже неловко.

VX4380-4K серьезно уделывает конкурентов соотношением цены/качества.

Что же касается Cross-Hatching и кристаллического эффекта, то их не обнаружилось. Видео с котиками под углом 80 градусов, показ Victoria’s Secret при стандартном освещении, отрывок из «Неонового демона» в темной студии — в любой ситуации VX4380-4K проявил себя отлично. Картинка была чистой, детализированной и сочной. К слову о детализации, даже мелкие элементы или шрифты на масштабных графических полотнах различались без проблем.

Ах да, ViewSonic заявила, что VX4380-4K относится к классу Flicker-Free. Немного колдовства и выясняется чудесное — ШИ-модуляции действительно нет на любых уровнях яркости, а значит можно всю ночь просидеть в Battlefield 1 без опаски за усталость глаз. Мне не понравилось в VX4380-4K лишь то, что он, подобно всем без исключения аналогам, подвержен «выгоранию» картинки. Я говорю про ситуации, когда на экране долгое время находится статичная картинка. Решение проблемы — «скринсейвер» после минуты бездействия или же активированное отключение дисплея через все ту же минуту.

Заключение

Наконец-то появился 4К-монитор, который не стоит ломовых денег и одновременно радует качеством исполнения, местами даже превосходящим более дорогих конкурентов. У VX4380-4K, безусловно имеются недостатки: сильный Glow-эффект, редкий эффект «выгорания» картинки и низкая равномерность подсветки на черном поле. Недостатки серьезные, но достоинства модели превосходят их.

Достоинства: Лучшее на рынке 4К-мониторов соотношение цены/качестваОтличные материалы и сборкаХорошая встроенная аудиосистема Настоящий Flicker-FreeОтличные углы обзораИмеется VESA-креплениеМного актуальных интерфейсов подключения USB-хабУдобная система управленияШирокий диапазон изменения яркости отсутствие кристаллического эффекта и Cross-Hatching высокое качество градиентовНедостатки: Сильный Glow-эффект на черном поле«Выгорание» картинкиНизкая равномерность подсветки