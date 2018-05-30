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Что нужно знать, покупая iPhone (и не только) в Интернете
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Что нужно знать, покупая iPhone (и не только) в Интернете 

Apple Insider 40 минут назад
Фото: Apple Insider
В последнее время все больше пользователей предпочитают покупать технику (не только Apple) онлайн. Это и правда удобно — ходить никуда не нужно, ассортимент магазина на сайте перед глазами, можно спокойно изучить технические характеристики. Однако рисков, связанных с покупкой товаров в интернете, ничуть не меньше, чем в офлайне. Сегодня поговорим о том, какие подводные камни таит в себе онлайн-шопинг, на что стоит обращать внимание, и как сэкономить, но не остаться при этом с «кирпичом» в руке.
Как новый, правда!
Эту фразу можно часто услышать от представителей малоизвестных интернет-магазинов, которые завлекают к себе покупателей низкими ценами. Такие магазины, как правило, имеют простенькие сайты, отсутствие репутации и отзывов. Причем стоимость может быть на 20-30% ниже среднерыночной, а при покупке того же iPhone это весьма ощутимая разница.
В чем секрет? На самом деле схема обмана простая — такие магазины часто продают восстановленные гаджеты Apple под видом новых. Проблема не была бы такой серьезной, да вот такое «восстановление» происходит не в Apple, а в сомнительных сервисных центрах (если не у кого-то в квартире).
Каждый iPhone с пометкой «как новый» подвергается процедуре заводского восстановления, по итогам которой проходит строжайшую проверку качества на предмет выявления возможных неисправностей. Неофициально восстановленный iPhone не проходит никакие проверки, комплектующие устанавливаются сомнительного качества, и работоспособность такого устройства никто не гарантирует.
Чтобы этого избежать, можно проверить уникальный номер (EMEI) смартфона через официальный сайт производителя. Такие сайты есть у Apple, Samsung, Huawei и у многих других брендов. Сайт покажет по EMEI, был ли ранее активирован телефон, и если да, выложит всю необходимую информацию.
Б/у или подделка
Еще один риск покупки iPhone в непроверенном магазине — можно запросто нарваться на подделку или на б/у смартфон под видом нового. В первую очередь вас должна насторожить слишком низкая цена или наличие старой модели смартфона. Например, вряд ли вы сможете купить новый iPhone 4 в 2018 году — такие старые модели уже не производятся. Да и iPhone X за 30 тысяч рублей — нереальное предложение.
Предоплата
Еще один излюбленный способ мошенничества у непроверенных продавцов — просьба оставить предоплату перед отправкой смартфона. Этого не следует делать ни при каких обстоятельствах, оплата покупки должна осуществляться только тогда, когда товар уже в ваших руках. Если вас попросят перевести деньги на карту, на мобильный и так далее — смело обрывайте все контакты с таким магазином.
Как вы догадались, при такой системе покупатель редко в итоге получает свой смартфон. Повезет, если еще отправят китайскую копию вместо настоящего гаджета. Хотя легче не станет.
«Серые» смартфоны
К покупке устройств без сертификации «Ростест» тоже следует относиться с осторожностью. Мало того, что такие гаджеты, как правило, ввозятся в страну нелегально, на них часто нет официальной гарантии. В случае с Android-смартфонами нередки случаи, когда магазин продает смартфон с неофициальной прошивкой.
Отличить официальный iPhone на самом деле просто — на коробке смартфона должны быть надписи на русском языке, указан импортер и значок EAC.
Как проверить надежность магазина
В первую очередь стоит оценить сайт. Сделать это можно с помощью сервиса вроде whois — там есть возможность посмотреть дату создания сайта, до какого числа проплачен домен и так далее. Если сайту несколько месяцев или меньше года, это уже должно насторожить.
Также стоит проверить наличие SSL-сертификата (замок около адресной строки). Мошенники обычно не заморачиваются покупкой такого сертификата, поскольку их сайты являются «одноразовыми».
Если еще больше заморочиться, можно проверить реквизиты магазина в базе ФНС, мошенники никогда не указывают настоящие реквизиты. Ну а самое простое — почитать в Интернете отзывы о магазине. Да, в некоторых случаях такие магазины «накручивают» отзывы, но всю негативную информацию из Сети не удалить.
Как же сэкономить?
Проще всего обращаться за покупками в крупные интернет-магазины. Последние часто размещают на странице товара информацию об акциях и скидках, поэтому при покупке можно получить дополнительную выгоду. Так, например, в МТС при покупке Honor 10 дают дорогие наушники Monster в подарок.
А при покупке iPhone X дарят 2 ТБ интернет-трафика. Учитывая стоимость связи, очень приятно.
Также стоит посещать раздел с акциями — он есть практически в любом уважающем себя интернет-магазине. Если говорить о том же онлайн-магазине МТС, в мае 2018 года в нем проходит более 20 акций на разные устройства!
Помимо этого, крупные магазины имеют свои программы лояльности, которые также зачастую позволяют неплохо сэкономить. В том же МТС сейчас возвращают кэшбэк при покупке смартфонов на специальный «Кошелек МТС деньги». Этот кэшбэк можно использовать как живые деньги и купить на него любой товар в Интернете.
Как видите, чтобы купить товар с большой скидкой или приятными бонусами, совсем не обязательно рисковать своими деньгами и выбирать мелкие интернет-магазины без какой-либо репутации. Крупные торговые сети вроде МТС стараются держать адекватный уровень цен, а кроме того регулярно предлагают выгодные акции и подарки.
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