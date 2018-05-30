Samsung научила Galaxy S9 и S9+ записывать разговоры 

Руководство Samsung представило новое поколение «Галактики» в конце февраля. Galaxy S9 и S9+ порадовали хорошими камерами со сменной диафрагмой, Super AMOLED-дисплеями с узкими рамками и отличным железом. Теперь компания расширяет программные возможности устройств — «девятки» научились записывать разговоры.
Смартфоны получили новую функцию вместе с майским обновлением безопасности. Об этом сообщает Phone Arena.
Теперь Galaxy S9 и S9+ могут записывать звонки. Активировать функцию можно прямо из меню разговора. Кнопка находится в левом верхнем углу окна вызова.
Запись разговоров в некоторых странах незаконна — для этого нужно получить разрешение. В таких государствах функция недоступна. По данным журналистов, воспользоваться нововведением можно в России, Голландии, Индии, Румынии, Испании, Швейцарии и Великобритании.
Номер билда с новой функцией — G960FXXU1BRE5 или G965FXXU1BRE3 — в зависимости от модели. Впечатлениями от апдейта делимся в официальном телеграм-канале AndroidInsider.