Samsung научила Galaxy S9 и S9+ записывать разговоры

Руководство Samsung представило новое поколение «Галактики» в конце февраля. Galaxy S9 и S9+ порадовали хорошими камерами со сменной диафрагмой, Super AMOLED-дисплеями с узкими рамками и отличным железом. Теперь компания расширяет программные возможности устройств — «девятки» научились записывать разговоры.

Смартфоны получили новую функцию вместе с майским обновлением безопасности. Об этом сообщает Phone Arena.

Теперь Galaxy S9 и S9+ могут записывать звонки. Активировать функцию можно прямо из меню разговора. Кнопка находится в левом верхнем углу окна вызова.

Испании, Швейцарии и Великобритании. Запись разговоров в некоторых странах незаконна — для этого нужно получить разрешение. В таких государствах функция недоступна. По данным журналистов, воспользоваться нововведением можно в России Голландии , Индии, Румынии

Номер билда с новой функцией — G960FXXU1BRE5 или G965FXXU1BRE3 — в зависимости от модели. Впечатлениями от апдейта делимся в официальном телеграм-канале AndroidInsider.