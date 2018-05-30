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Как будет выглядеть доступный клон iPhone X от Motorola
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Как будет выглядеть доступный клон iPhone X от Motorola 

Android Insider 1 час назад
Фото: Android Insider
Motorola готовит к релизу доступный клон iPhone X в рамках программы Android One. Об этом пишет AndroidHeadlines со ссылкой на пресс-рендер будущего смартфона. Новинка копирует абсолютно все ключевые особенности дизайна iPhone X, начиная от выемки в дисплее и заканчивая вертикально расположенной камерой на задней панели.
Технические характеристики описываемого смартфона пока остаются в тайне, однако с большой долей вероятности он будет относиться к среднему ценовому сегменту. Это значит, что в его основу ляжет процессор шестисотой серии от Qualcomm или одно из решений MediaTek с сопоставимой производительностью при 3/4 ГБ оперативки.
Программа Android One, в рамках которой Motorola планирует запуск клона iPhone X, означает, что смартфон будет работать под управлением чистой версии Android, а также будет получать обновления практически сразу после их выхода. Такой привилегией устройство сможет пользоваться на протяжении минимум двух лет с момента релиза.
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