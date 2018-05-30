Tele2 назвала самые популярные смартфоны в Оренбургской области

В топ-10 самых распространенных в сети Tele2 смартфонов вошли четыре модели Samsung: Galaxy J1, Galaxy J3, Galaxy A5, Galaxy A3. Рейтинг включает три устройства производства Apple : iPhone 5/5s/5c, 6/6s, а также, 4/4S. При этом смартфоны Apple iPhone 5/5s/5c выбрали больше всего клиентов региона — модель оказалась самой массовой в регионе. На третьей строчке расположился брендированный смартфон Tele2 Mini, а на шестой — Tele2 Midi.

В первом квартале 2018 года на Урале число клиентов Tele2, использующих смартфоны, достигло 59,8%. Количество смартфонов в сети оператора за аналогичный период увеличилось на 25% по отношению к первому кварталу прошлого года.

Топ-10 устройств в сети Tele2 в регионе:

Apple iPhone 5/5s/5cSamsung Galaxy J1Tele2 MiniApple iPhone 4/4sApple iPhone 6/6sTele2 MidiSamsung Galaxy A3Samsung Galaxy A5Samsung Galaxy J3Asus ZenFone Go «Мы ежеквартально фиксируем увеличение проникновения смартфонов в сети Tele2 и растущую активность клиентов, — отметил Валерий Гладких, руководитель департамента продаж макрорегиона «Урал» Tele2. — Например, за прошлый год объем потребляемого интернет-трафика в сети оператора на территории МР «Урал» увеличился в 2,4 раза, а количество активных пользователей мобильного интернета за год выросло на 39%. Этому способствует все большее развитие современных технологий в нашей жизни, техническое развитие в регионах, удобные, простые и выгодные пакетные тарифные планы, и, конечно, доступная цена смартфонов».