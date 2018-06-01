Флагманский смартфон LG G7 ThinQ вышел в России

Компания LG Electronics объявила о начале продаж в России своего флагманского смартфона LG G7 ThinQ. Он сочетает функции искусственного интеллекта ThinQ и мощную аппаратную основу.

В ближайшее время флагман появится во всех крупных торговых сетях и в фирменном онлайн магазине LG по рекомендованной розничной цене 59 990 рублей за версию 4+64 ГБ. При покупке до 12 июля пользователи получат в комплекте телевизор LG с диагональю 43 дюйма.

LG G7 ThinQ выполнен в безрамочном дизайне с вырезом экрана в стиле iPhone X, двойной основной камерой и сканером отпечатков пальцев на задней панели. Корпус сочетает защитное стекло Gorilla Glass 5 и металлическую рамку. Смартфон защищён от воды и пыли на уровне IP68, также он соответсвует военному стандарту MIL-STD 810G по прочности.

По словам производителя, LG G7 ThinQ стал одним из первых устройств с новыми возможностями Google Lens, поиска на основе технологий искусственного интеллекта и компьютерного зрения. Доступная в рамках Google Assistant и Google Photos, опция может предоставлять больше информации об объектах, таких как достопримечательности, растения, животные, книги. Кроме того, смартфон может идентифицировать текст при посещении веб-сайтов, для добавления визитной карточки в контакты, внесения событий в календарь или поиска пункта меню ресторана. Предусмотрена отдельная кнопка для доступа к голосовому помощнику Google Assistant и Google Lens.

Смартфон оснащается 6,1-дюймовым дисплеем с разрешением Quad HD+ (3120 x 1440 пикселей), соотношением сторон 19,5:9 и максимальной яркостью в 1000 нит, 8-мегапиксельной фронтальной камерой, двойной основной камерой 16+16 Мп. Аппаратной основой стал топовый процессор Qualcomm Snapdragon 845. Базовая версия LG G7 ThinQ получила 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти, а LG G7+ ThinQ — 6+128 ГБ. В обоих случаях предусмотрена возможность расширения карточками формата microSD объёмом до 2 ТБ. Аккумулятор обладает ёмкостью 3000 мАч с быстрой зарядкой Quick Charge 3.0 и возможностью беспроводной зарядки.

Поддерживаются 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 5 LE, GPS, NFC, есть порт USB Type-C и 3,5-мм разъём для наушников. Смартфон работает под операционной системой Android 8.0 Oreo с оболочкой LG UX. Размеры составляют 153,2 x 71,9 x 7,9 мм, а вес — 162 грамма.