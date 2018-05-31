Asus выпустит «криптоматеринку»

Компания Asus анонсировала специализированную материнскую плату для добычи криптовалют. Новинка — H370 Mining Master Motherboard — позволит своим владельцам организовать целую майнинговую ферму на одной микросхеме к ней можно подключить сразу 20 видеокарт.

Слот PCIe, однако, у платы всего один. Остальные графические ускорители подключаются через USB 3.1. Как говорят в Asus, такой подход упростит обслуживание, обеспечит меньшее количество разъединений и сделает диагностику более точной. Каждый порт промаркирован, а благодаря графическому интерфейсу State Detection пользователи смогут быстро узнать состояние подключения.

H370 Mining Master Motherboard будет представлена на выставке компьютерной электроники Computex 2018 в Тайбэе, которая пройдет с 5 по 9 июня. В США Канаде новинку начнут продавать в III-м квартале. Цену в Asus пообещали огласить позднее.

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Летом прошлого года компания начала выпускать специальные модели графических ускорителей, оптимизированных не для игр, а для майнинга виртуальных денег. «Криптокарты» MINING-P106-6G и MINING-RX470-4G, заявляют в Asus, рассчитывают заголовки хэшей до 36% быстрее, чем GPU из серии GTX 1060.