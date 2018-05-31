Ещё
Asus выпустит «криптоматеринку»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Asus выпустит «криптоматеринку» 

Вести.Ru 3 часа назад
Фото: Вести.Ru
Компания Asus анонсировала специализированную материнскую плату для добычи криптовалют. Новинка — H370 Mining Master Motherboard — позволит своим владельцам организовать целую майнинговую ферму на одной микросхеме к ней можно подключить сразу 20 видеокарт.
Слот PCIe, однако, у платы всего один. Остальные графические ускорители подключаются через USB 3.1. Как говорят в Asus, такой подход упростит обслуживание, обеспечит меньшее количество разъединений и сделает диагностику более точной. Каждый порт промаркирован, а благодаря графическому интерфейсу State Detection пользователи смогут быстро узнать состояние подключения.
H370 Mining Master Motherboard будет представлена на выставке компьютерной электроники Computex 2018 в Тайбэе, которая пройдет с 5 по 9 июня. В США и Канаде новинку начнут продавать в III-м квартале. Цену в Asus пообещали огласить позднее.
∎HTC выпустит смартфон с блокчейном читайте также
Летом прошлого года компания начала выпускать специальные модели графических ускорителей, оптимизированных не для игр, а для майнинга виртуальных денег. «Криптокарты» MINING-P106-6G и MINING-RX470-4G, заявляют в Asus, рассчитывают заголовки хэшей до 36% быстрее, чем GPU из серии GTX 1060.
Вести.Ru: последние новости
Обзор смартфона Xiaomi Redmi Note 5: отличный, от других Qualcomm Snapdragon 710: 10-нанометровый чип для "почти флагманов" Смартфонный стартап "отца Android" может быть продан
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Базу ВМС Украины разместят под носом у России182
Пока вы спали: Украинцев обвинили в смертях поляков10
Энрике Иглесиас чудом спасся в Москве10
Кудрин предсказал массовые сокращения в России652
Обзор зарубежных СМИ: «Русский футбол умер»64
Видео
01:30
Чем обернется для Украины «убийство» Бабченко
Украина В мире
00:40
Запад отреагировал на «воскрешение» Бабченко
В мире
02:47
Россия отказалась вмешиваться в переговоры КНДР и США
Политика В мире
00:50
ФСБ показала арсенал оружейных баронов
Происшествия
01:00
Реклама клиники ломает глаза пользователей Сети
Общество
Защита по делу об «убийстве» Бабченко заявила о провокации
Криминал Происшествия
07:16
Лавров подарил Ким Чен Ыну шкатулку для «секретов»
Политика Люди
30:01
Раскрыты подробности об «организаторе убийства» Бабченко
Происшествия
01:54
Турецкая бабушка открыла для себя дзюдо в 80 лет
Люди Общество
02:37
Минобороны показало «летающие» бронеавтомобили
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение