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Panasonic Toughbook FZ-T1 — смартфон с защитой от ударов
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Panasonic Toughbook FZ-T1 — смартфон с защитой от ударов 

MDDevice 2 часа назад
Фото: MDDevice
Компания Panasonic представила новый смартфон Toughbook FZ-T1, защищенный от ударов, падений, воды и пыли. Уровень его защиты от перечисленных факторов соответствует военным требованиям, тогда как его электронная начинка оставляет желать лучшего.
Размеры нового Panasonic Toughbook FZ-T1 составили 154х75х31 мм, то есть он довольно-таки толстый, да и весит он немало — 240 граммов. Внутри у него есть лишь 2 Гб RAM и 16 Гб ROM, а также вконец устаревший процессор Qualcomm 210, в 2018 году годный лишь для запуска приложения-звонилки, и не более. Экран смартфона имеет диагональ 5 дюймов, разрешение HD и рамки увеличенной толщины, так что этот мобильник пришел к нам из прошлого, получив при этом современную ОС Android 8.1 Oreo. Батарея смартфона получила емкость 3100 мАч, а сам мобильник может похвастаться модулем NFC и даже сканером штрих-кодов, который обычным потребителям ни к чему.
У Panasonic Toughbook FZ-T1 есть фооткамеры на 8 Мп сзади и 2 Мп спереди, порт microUSB 2.0, два слота под SIM-карты, слот microSD и даже модуль LTE. Его корпус имеет сертификаты MIL STD 810G и IP68. Смартфон пока не располагает розничной ценой, однако она наверняка не превысит $120 ввиду слабой начинки. Если она все же окажется выше, то продажи Panasonic Toughbook FZ-T1 останутся околонулевыми.
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