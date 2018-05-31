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Игровой ноутбук HP Omen 15 оснащен видеокартой GeForce GTX 1070 Max-Q
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Игровой ноутбук HP Omen 15 оснащен видеокартой GeForce GTX 1070 Max-Q 

Chip.ru 2 часа назад
Фото: Chip.ru
Компания HP представила новую версию своего игрового ноутбука Omen 15. Модель имеет 15,6-дюймовый дисплей в трех вариантах исполнения — Full HD 1920х1080 точек частотой 60 Гц или 144 Гц и 4К 3840х2160 пикселей частотой 60 Гц. В основе устройства лежат процессоры Intel Core восьмого поколения.
За обработку графики отвечает ускоритель NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q. Оперативная память — до 32 ГБ формата DDR4-2666. В качестве накопителей представлен широкий ассортимент жестких дисков и SSD-модулей, в том числе Intel Optane. На борту ноутбука имеется мощная аудиосистема от Bang & Olufsen. Новинка поступит в продажу в конце июля по цене от $980.
Источник: HP  Фото: HP Опрос: Нужен ли вам игровой ноутбук? Да, решительно необходим Нет, мне достаточно десктопа Не играю в игры Просмотреть результаты Загрузка … Читайте также: ASUS представила бюджетный игровой ноутбук TUF Gaming FX504
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