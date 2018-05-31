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Xiaomi представила Mi Band 3 и клон iPhone X
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Xiaomi представила Mi Band 3 и клон iPhone X 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Lenta.ru
Корпорация Xiaomi провела презентация новых продуктов, среди которых смартфон Mi8 и умный браслет Mi Band 3. Трансляция мероприятия шла на странице компании в Facebook.
Смартфон Mi8 получил 6,21-дюймовый AMOLED-дисплей с вырезом в верхней части как у iPhone X. Он получил разрешение 2248х1080 пикселей с соотношением сторон 18,7:9. По словам производителя, экран занимает 88,5 процентов фронтальной панели. Также была показана специальная версия смартфона — Explorer Edition — со сканером отпечатков пальцев под экраном и сканером 3D формы лица. Обычная версия имеет простой сканер лица с инфракрасной подсветкой, а дактилоскопический сенсор расположен на задней стенке.
Аппарат имеет двойную основную камеру с разрешением каждого сенсора 12 мегапикселей и оптической стабилизацией. Согласно рейтингу DxOMark, Xiaomi Mi8 делает снимки лучше, чем iPhone X и Google Pixel 2. Mi8 создан на базе процессора Qualcomm Snapdragon 845 и в синтетических тестах выдает 301 тысячу баллов, что является лучшим показателем на текущий момент.
Продажи Mi8 начнутся в Китае в начале июня по цене в 2700 юаней (около 26 тысяч рублей) за версию 64 гигабайтами встроенной памяти. Версии на 128 и 256 гигабайт будут стоить 3000 юаней (29 тысяч рублей) и 3300 юаней (32 тысячи рублей) соответственно. Explorer Edition с 8 гигабайтами оперативной и 128 гигабайтами встроенной памяти будет стоить за 3700 юаней (36 тысяч рублей). В продаже также появится Mi8 SE с 5,8-дюймовым экраном и процессором Snapdragon 710 за 2000 юаней (19 тысяч рублей)
Также компания показала новую версию умного браслета Mi Band. Он получил обновленный дизайн и 0,78-дюймовый сенсорный OLED-дисплей. На нем будет отображаться время, информация о погоде, входящих сообщениях и вызовах, пульсе и других показателях активности. Гаджет можно погружать в воду на глубину до 50 метров. Его стоимость составляет 170 юаней (1600 рублей).
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