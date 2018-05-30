Xiaomi Air 12: клон MacBook — недорого

Уже к дате релиза ноутбук от Xiaomi можно было приобрести относительно недорого, теперь же эта покупка будет более чем выгодной. Xiaomi Air 12 — модель второго поколения. Предшественник уже был подробно протестирован CHIP и оказался неожиданно хорош: за небольшие деньги вы получаете клон MacBook, который впечатляет высоким качеством изготовления и длительным сроком службы батареи. Если аккумулятор сел или близок к этому, вы можете зарядить его благодаря Quick Charge 3.0 ха 30 минут до 50%. Благородный китаец: хорош не только технически Цена

29 тыс. рублей Процессор

Intel Core m3-7Y30 Dual Core до 2,6 ГГц Тип дисплея

12,5-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920 x 1080 (Full HD) Оперативная память

4 Гб оперативной памяти DDR3 Встроенная память

128 Гб SSD (расширяемый) Вес 1,07 кг Видеокарта

Intel HD Graphics 615 (1 Гб VRAM) Время автономной работы

до 11,5 часов Зарядка

Порт USB Type-C с быстрой зарядкой 3.0 (аккумулятор за 30 минут заряжается до 50%) Интерфейсы

HDMI, USB, Bluetooth Операционная система

Windows 10 Устройство ввода

QWERTY-клавиатура (с подсветкой) Материал корпуса

металл Звук

Динамики AKG Особенности Xiaomi Air 12 Как и сам корпус, клавиатура выглядит очень качественно благодаря элегантной подсветке. Единственный недостаток — это QWERTY-клавиатура, к которой нужно какое-то время привыкать. К сожалению, предустановленная Windows 10 доступна только на китайском языке, поэтому рекомендуется установить новую операционную систему — здесь повезло тем, у кого есть ключ или лицензия на Windows. Если не хотите ставить Windows, просто скачайте бесплатную ОС Linux, например, Ubuntu, которая гладко работает на ноутбуке Mi Air. 128 ГБ памяти недостаточно? К счастью, Xiaomi подумал и об этом — в ноутбуке имеется еще один слот для M.2 SSD, что позволяет легко модернизировать устройство, дополнив его необходимым объемом памяти. Таким образом, вы получаете шикарный и чрезвычайно гибкий Ultrabook за небольшую цену. Благодаря длительному времени автономной работы аккумулятора он имеет совсем немного конкурентов среди аппаратов среднего ценового сегмента, созданных для работы вне дома или офиса.

Бенчмарки: PCMarc 7: 4.422 баллов

PCMarc 8: 4,897 баллов

3D Marc Cloud Gate: 4,179 баллов Дисплей: 12,5-дюймов

316 нит яркость экрана

1920х1080 пикселей SSD от Samsung: AS SSD Benchmark

489 MB/сек. чтение

440 MB/сек. запись Аккумулятор: Работа с Word — до 10 ч 20 мин PCMarc 8: 5 ч 47 мин Слабые стороны ноутбука

Самая большая проблема заключается собственно в процессе покупки ноутбука. Приобрести его можно только в азиатских интернет-магазинах, поэтому к стоимости добавится пересылка и таможенный налог. Кроме того, придется некоторое время подождать доставку. Что касается технических недостатков, то их в тесте Xiaomi Mi Air обнаружено практически не было. Есть некоторые ограничения в цветопередаче дисплея, но пользователь это вряд ли заметит. Помимо этого, дисплей слишком яркий и им не очень удобно пользоваться.

Итак, если вам нравится дизайн Apple MacBook, но вы не хотите выкладывать за него 80 тыс. рублей, то этот китайский аналог будет для вас неплохой заменой.

Читайте также: Xiaomi представила мощный, но доступный игровой ноутбук

Xiaomi представила новую версию ноутбука Silver Mi Notebook Air Фото: Xiaomi