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Обзор и тестирование блока питания ThunderX3 Plexus 800
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Обзор и тестирование блока питания ThunderX3 Plexus 800 

Chip.ru 2 часа назад
Фото: Chip.ru
ThunderX3 — относительно молодой игровой бренд, который ориентируется в первую очередь на энтузиастов и любителей компьютерных игр. Под этим названием выпускаются блоки питания, игровая периферия и специализированные кресла.
В линейке блоков питания Plexus существуют разнообразные модели с мощностью от 600 до 1000 Вт. 1 кВт БП скорее всего пригодится «тяжелым» игровым ПК, а для обычного пользователя интерес представляют младшие модели 600 и 800 Вт. ThunderX3 Plexus 800 ориентировано на производительные системы с одной мощной или парой среднего уровня видеокартами и сертифицирован по стандарту 80 Plus Gold. Подключение организованно по модульной схеме. Главная его особенность — это RGB-подсветка с несколькими режимами работы.
Блок питания поставляется в коробке средних размеров, оформленной в тёмных тонах. На лицевой стороне коробки размещена фотография БП, логотип ThunderX3, наименование блока и минимум наиболее важных подробностей: сертификат 80 PLUS Gold, подсветка HEX RGB Ligtning, полностью модульная кабельная система и использование основных конденсаторов японского производства.
Комплектация БП минимальная: инструкция, винты, сетевой шнур и набор модульных кабелей. Сам блок питания находится в полиэтиленовой упаковке и не боится легких ударов при транспортировке. Модульные кабеля питания PCIe имеют сечение AWG16, остальные — AWG18. Лицевая сторона буквально усыпана разъемами и все они подписаны. Тип разъемов не допускает случайного подключения неправильного кабеля, за исключением PCIe и питания процессора. С другой стороны, разъемы не только разнесены друг от друга, но и имеют разное цветовое обозначение.
Боковая поверхность БП оснащена просвечивающийся вставкой с RGB-подсветкой. А с задней стороны установлена кнопка управления RGB-подсветкой. Доступно 12 режимов подсветки: 7 с постоянной подсветкой одним цветом и 5 с различными эффектами цветовых переходов.
В выключенном состоянии ThunderX3 Plexus 800 выглядит скучно, однако стоит его подключить к системному блоку и внешний вид преображается. Светодиоды расположены и в рамке вентилятора и в боковой панели. При работе надписи, размещенные на ней, переливаются всеми цветами радуги. Совместная работа особенно понравится моддерам.
Рассмотрим мощностные характеристики. По каналу 12 В можно подать до 764 Вт мощности (сила тока 64 А). Сила тока на линиях 3.3 В и 5 В ограничена 20 А. В сумме по ним можно подать до 100 Вт мощности — этого более чем достаточно для любой домашней системы. Отметим, что устройство может работать с максимальной нагрузкой при температуре окружающей среды до 50°C. Естественно блок питания сертифицирован по стандарту эффективности 80 Plus Gold.
Все кабели ThunderX3 Plexus 800 имеют плоское сечение, отлично гнутся и создают минимальные помехи движению воздуха внутри системного блока. Для подключения материнской платы предусмотрены составные коннекторы ATX Mainboard 20+4-pin и CPU 4+4-pin. Тем самым производитель обеспечил совместимость с любыми материнскими платами.
За питание видеокарт отвечают четыре разъема (6+2). Для питания периферии предлагается использовать восемь разъемов SATA и четыре MOLEX. Такого количества коннекторов с запасом хватит для любой домашней системы и полностью соответствует мощностной категории блока.
Результаты тестов МощностьКПД 10%87.0% 20%90.0% 30%91.3% 40%92.0% 50%92.5% 60%92.2% 70%92.0% 80%91.4% 90%90.5% 100%89.7% Судя по спецификациям, стандарт 80 PLUS Gold требует 88% эффективности при 20% нагрузке, 90% при половинчатой нагрузке и 88% на полной мощности. ThunderX3 Plexus 800 подтверждает свой сертификат на 100%.
Силовая схема в блоке питания охлаждается 140-мм вентилятором с максимальной скоростью вращения 1800 об/мин и потреблении энергии до 0,18 А. Акустический комфорт полностью зависит от нагрузки на блок питания. Увы, даже в простое вентилятор продолжает вращаться далеко не на минимальных оборотах — около 1000, что создает некий дискомфорт. По мере роста нагрузки уже после 80% вентилятор задействуется на 100%. Поэтому в целом этот блок питания нельзя назвать малошумным.
Итог
ThunderX3 Plexus 800 — это блок питания, который можно использовать в самых востребованных и распространенных системах с одной или парой видеокарт. Фишка БП — это RGB-подсветка с дюжиной схем работы. Основные же требования соответствия жесткому стандарту 80 PLUS Gold БП соответствует полностью. КПД и качество стабилизации находятся на высоком уровне. Также отметим современную схемотехнику (активная коррекция фактора мощности и раздельная стабилизация напряжений на преобразователях DC-DC) и хорошее качество изготовления.. Увы, желание разработчиков обезопасить ThunderX3 Plexus 800 от внезапного перегрева вылилось в чрезмерно высокие шумовые показатели. Преимущества Отличные мощностные характеристики Высокий КПД во всем диапазоне (88-91%) Наличие всех необходимых разъемов для производительной системы с двумя видеокартами Полностью модульная конструкция. Оригинальная LED-подсветка с динамическими режимами работы. Недостатки Высокий уровень шума Технические характеристики МодельThunderX3 Plexus 800 Мощность (номинал) 800 Вт ЭффективностьAPFC 87-90-87% Сертификат 80 PLUSGold Ток по линии +12 В64 A, 764 Вт Ток по линии +3.3 В20 A, 66 Вт Ток по линии +5 В20 A, 100 Вт Основной разъем питания 20+4 pin500 мм Разъемы для питания процессора550 мм Разъемы SATA550 мм + 150мм Разъемы MOLEX350 мм + 150мм + 150мм Разъемы PCIe 6+2P500 мм Система охлажденияактивная Размеры вентилятора140 х 140 мм ПодсветкаRGB Размеры150 х 86 х 180 мм БезопасностьЗащита от понижения напряжения в сети
Защита от превышения силы тока
Защита от повышения напряжения в сети
Защита от короткого замыкания
Защита от перегрузки Гарантия2 года
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