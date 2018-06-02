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Смартфон Motorola One Power показали на рендере и «живом» фото
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Смартфон Motorola One Power показали на рендере и «живом» фото 

Популярная механика 3 часа назад
Фото: Популярная механика
Сначала предполагаемый рендер Motorola One Power был опубликован порталом Android Headlines. Если верить названию аппарата, Motorola, похоже, разрабатывает устройство для совершенно новой линейки — отличной от Moto E, G и Z. Судя по рендеру, Motorola One Power будет напоминать iPhone X: на лицевой части можно увидеть уже популярный «вырез» вверху, а на задней панели — двойную камеру, расположенную вертикально; кроме того, у аппарата на рендере схожие закругленные края корпуса. По данным Android Headlines, смартфон будет частью программы Android One.
Несколько позже инсайдеры 91mobiles опубликовали первую «живую» фотографию Motorola One Power. Устройство на ней имеет такой же дизайн, как и на рендере. В частности, оба изображения демонстрируют, что на нижней рамке смартфона будет находиться логотип Motorola.
Какие-либо другие подробности о Motorola One Power, как и технические характеристики устройства, пока не раскрываются. Дата анонса смартфона также неизвестна.
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