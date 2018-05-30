Motorola готовит безрамочный смартфон на базе Android One

Motorola, принадлежащая сейчас китайской Lenovo, готовит к выпуску смартфон под названием Motorola One Power. Об этом рассказал профильный ресурс AndroidHeadlines со ссылкой на «надёжные» источники и опубликовал первый рендер модели.

Смартфон будет базироваться на платформе Android One с чистым Android, без дополнительных оболочек. Ранее на её основе уже выпускался Moto X4. Не обошла Motorola и мода на безрамочный дизайн. One Power получит экран почти во всю переднюю панель с вырезом в стиле iPhone X.

Это не первый безрамочник Moto, но он отличается по дизайну от вышедшего недавно Moto G6. Кромки у нового смартфона меньше, есть «монобровь», двойная камера организована вертикально и имеет другое оформление. Точные характеристики Motorola One Power пока неизвестны.