BlackBerry KEY 2 засветился на видео

Компания BlackBerry, похоже, анонсировала название своего нового смартфона. Аппарат будет называться BlackBerry KEY 2. Судя по презентационному ролику, телефон получит двойную горизонтальную камеру с двойной светодиодной вспышкой, текстурированную заднюю крышку, физическую клавиатуру QWERTY и выделенную дополнительную кнопку.