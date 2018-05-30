BlackBerry KEY 2 засветился на видео 

Компания BlackBerry, похоже, анонсировала название своего нового смартфона. Аппарат будет называться BlackBerry KEY 2. Судя по презентационному ролику, телефон получит двойную горизонтальную камеру с двойной светодиодной вспышкой, текстурированную заднюю крышку, физическую клавиатуру QWERTY и выделенную дополнительную кнопку.
По предварительной информации, аппарат будет похож по своим размерам на BlackBerry KeyOne с 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением 1620 x 1080 точек. Объем оперативной памяти должен составить 6 гигабайт, встроенного накопителя — 64 гигабайта. Процессор — Qualcomm Snapdragon 660. Из коробки смарт будет идти с системой Android Oreo. Презентация BlackBerry KEY 2 состоится в Нью-Йорке 7 июня.