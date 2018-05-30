Игровые диваны AeroCool: особая мебель для требовательных игроков

Диваны AeroCool — редкий пример специализированной геймерской мебели, созданной для тех, кто играет на консоли перед большим телевизором. Футуристичный и элегантный дизайн диванов P7-CH1 AIR и P7-CH2 AIR отличает простота геометрических форм. В обеих моделях есть дополнительные карманы для хранения ноутбука, джойстиков и других игровых аксессуаров. Обивка из синтетической кожи перфорирована для лучшей вентиляции, чтобы спина и ноги игрока не потели во время долгих игровых марафонов. К обоим диванам прилагается эргономичная подушка, которую можно положить под поясницу или под руки — в зависимости от того, что больше устает во время игры.

Сиденье более компактной модели AeroCool P7-CH1 AIR съемное, и под ним есть просторная ниша, где производитель предлагает хранить джойстики или, например, плед. На внешней части подлокотников находятся просторные карманы, в которых поместится не только планшет, телефон или пульт от телевизора, но даже и ноутбук.

Более просторный, с широкими подлокотниками, диван AeroCool P7-CH2 AIR выглядит традиционнее, чем P7-CH1 AIR. Задняя его часть сделана в виде равностороннего шестиугольника с покрытием под углеволокно. У этого дивана также предусмотрены карманы на подлокотниках, но ниши под сиденьем уже нет.