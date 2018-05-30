Игровые диваны AeroCool: особая мебель для требовательных игроков 

Диваны AeroCool — редкий пример специализированной геймерской мебели, созданной для тех, кто играет на консоли перед большим телевизором. Футуристичный и элегантный дизайн диванов P7-CH1 AIR и P7-CH2 AIR отличает простота геометрических форм. В обеих моделях есть дополнительные карманы для хранения ноутбука, джойстиков и других игровых аксессуаров. Обивка из синтетической кожи перфорирована для лучшей вентиляции, чтобы спина и ноги игрока не потели во время долгих игровых марафонов. К обоим диванам прилагается эргономичная подушка, которую можно положить под поясницу или под руки — в зависимости от того, что больше устает во время игры.
Сиденье более компактной модели AeroCool P7-CH1 AIR съемное, и под ним есть просторная ниша, где производитель предлагает хранить джойстики или, например, плед. На внешней части подлокотников находятся просторные карманы, в которых поместится не только планшет, телефон или пульт от телевизора, но даже и ноутбук.
Более просторный, с широкими подлокотниками, диван AeroCool P7-CH2 AIR выглядит традиционнее, чем P7-CH1 AIR. Задняя его часть сделана в виде равностороннего шестиугольника с покрытием под углеволокно. У этого дивана также предусмотрены карманы на подлокотниках, но ниши под сиденьем уже нет.
Каркас диванов выдерживает нагрузку до 150 килограмм, что будет приятной новостью для тех, кто любит играть не один. Воплощение мечты геймера о комфорте уже доступно в России по цене 24 990 рублей за компактный P7-CH1 AIR и 32 990 рублей за более просторный P7-CH2 AIR.