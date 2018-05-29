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Motorola выпустит первый 5G-модуль для смартфона
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Слух: Motorola выпустит первый 5G-модуль для смартфона 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Принадлежащая китайской Lenovo компания Motorola собирается выпустить для системы Moto Mods модуль, которая обеспечит новый смартфон Moto Z3 Play возможностью подключения к 5G-сетям. Со сменными панелями совместимы и другие представители линейки, а значит, в высокоскоростных сетях смогут работать и более старые модели Motorola.
Судя по изображению, размещенному на сайте сообщества XDA Developers, задняя панель с 5G-модулем будет обладать небольшим возвышающимся углом, в который и спрячут мощную антенну. Выходящая с 2016 года серия Moto Z не пользуются особым спросом, и ходят слухи, что 3-е поколение смартфона окажется последним.
В то же время 5G-модулю, возможно, удастся заинтересовать покупателей. Как ожидается, стандарт сетей пятого поколения будет финализирован в этом году, а первые коммерческие сети, построенные на его основе, заработают к 2020-му. Скорость подключения обещает быть впечатляющей — на уровне 10 Гбит/с.
Moto Z3 Play прочат 6-дюймовый AMOLED-экран с разрешением FullHD+ и соотношением сторон 18:9, процессор Snapdragon 636 с 4 гигабайтами оперативной памяти, двойную камеру сзади, батарею на 3000 мА*ч, флеш-накопитель объемом 32–64 ГБ и поддержку microSD-карт. Работать смартфон будет на Android 8.1 Oreo. Ожидается, что новинку покажут в следующем месяце.
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