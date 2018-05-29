Защищен ли OnePlus 6 от попадания воды?

Несмотря на то что OnePlus 6 официально не имеет сертификации ни по одному из стандартов защиты от стихий, его корпус более устойчив к попаданию влаги, чем принято считать. К такому выводу пришли эксперты лаборатории iFixit, разобравшие устройство до мельчайших деталей.

Защиту от разрушительной силы водной стихии обеспечивают силиконовые уплотнители, которые препятствуют проникновению влаги. Такие уплотнители опоясывают все жизненно важные компоненты смартфона, в том числе слот для SIM-карт, USB-разъем, а также внутренние платы.

OnePlus соблюдает осторожность, скрывая от своих клиентов устойчивость смартфона к попаданию внутрь корпуса влаги. Отсутствие упоминаний об IP-сертификации позволяет производителю отказать в гарантийном ремонте пользователю, подвергнувшему устройство длительному контакту с водой.

Аналогичным образом поступает Apple . Несмотря на то что все iPhone, начиная с седьмой модели, имеют защиту от воды, в Купертино игнорируют этот факт при обращении потребителей за ремонтом. Это происходит, потому что выявить, как долго смартфон контактировал с водой в действительности, очень сложно.

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