Ноутбуки? Смартфоны? Что покажет Apple на июньской конференции WWDC

Новая iOS, новый iPad, новый iMac Pro — всё самое интересное из презентации Apple WWDC 2017

Несмотря на то, что WWDC (Apple Worldwide Developer Conference) считается конференцией для разработчиков (программистов), она интересна и простым смертным. Наприммер, в прошлом году на ней показали кучу всего, чем пользуется (или хотя бы хотел бы) обычный сферический пользователь экосистемы Apple. Например, на WWDC 2017 мы узнали о скором выходе новой системы watchOS 4-й ревизии для умных часов, о macOS High Sierra — системе для ноутбуков и компьютеров iMac, и, наконец, об iOS 11, знакомой нам по «айфонам» и «айпадам». Также Apple показала нам печально известную умную колонку HomePod, новые iPad Pro и новые iMac на самых последних на тот момент чипах Intel, включая 18-ядерный Intel Core i9-7980XE. Как видите, пропустить анонсы c WWDC — не узнать много интересного.

WWDC на этот раз будет проходить с 4 по 8 июня в Сан-Хосе, в самом большом конференц-центре Силиконовой долины — McEnery Convention Center. Самое интересное покажут в начале — 4-го числа в 20:00 по московскому времени. Между прочим, попасть туда очень непросто. Чтобы купить один из 5000 билетов, необходимо сначала выиграть право его покупать в специальной лотерее. Так было решено после того, как в 2013 году при обычной продаже все билеты разошлись всего за две минуты. И даже если вы станете победителем, не спешите радоваться, так как за билет всё равно придётся заплатить 1599 долларов США. А можно просто запастись попкорном и посмотреть трансляцию конференции через интернет или же узнать обо всём из новостей у нас на сайте.

Что ждём на этот раз?

Обновление iOS, как и других программных штуковин, стоит ждать практически со 100% уверенностью. Но ходят слухи, что iOS 12 получит в основном изменения «под капотом», вроде улучшения стабильности и инструментов безопасности, нежели какие-то серьёзные перемены в оформлении. Однако мы всё-таки ждём always-on режим для iPhone X c его OLED-дисплеем и группировку уведомлений вместо нынешнего хронологического беспорядка. А ещё было бы неплохо, если бы настройки камеры можно было бы найти в самом приложении камеры, а не в глубинах основного меню смартфона. Наконец, хотелось бы, чтобы Apple наконец сделала нормальное автоисправление при наборе текста.

После огромного резонанса, который создал обновлённый Google-ассистент на недавней конференции Google I/O, логично было бы увидеть соразмерный ответ Apple, а именно намного более умную версию Siri. Тем более, что по уму-разуму её уде успел обойти и конкурент от Amazon — Alexa.

Любопытно, стоит ли вообще сейчас ждать выхода 5 версии watchOS. С одной стороны, 4-версия увидела свет как раз год назад на WWDC, c другой стороны, она только в апреле этого года получила достаточно солидное обновление (4.3). Если всё-таки Apple выкатит совершенно новую версию, то хотелось бы видеть в ней, например, хотя бы трекер сна. Подобная функция давно стала базовой для огромного числа фитнес-браслетов и умных часов, но до сих пор отсутствует в Apple Smart Watch. Что особенно странно, потому что для внедрения этой возможности в столь навороченные часы нужен, по сути, только специальный софт, без каких-либо изменений в аппаратной начинке. С другой стороны, большинство моделей «яблочных» часов нуждаются в зарядке раз в сутки, и чаще всего заряжаться их ставят именно на ночь.

Другой очевидный недостаток, исправления которого многие ждут — отсутствие режима always-on, как у части конкурентов. Очевидно, что Apple всеми силами старается продлить небольшое время автономной работы гаджета, но часы, которые не показывают время — это сомнительные часы.

От десктопной операционной системы — macOS — ожидается, что в этом году она сможет поддерживать запуск приложений, предназначенных для iOS. Конечно, это можно сделать уже сейчас, но придётся активно потанцевать с бубном. Нативная поддержка была бы намного удобнее.

Устройства

Как сделать Mac Pro из мусорной корзины

Хочется верить, что на WWDC 2018 будет представлено новое «ведро» — именно так называют последнюю версию десктопного компьютера Mac Pro за его цилиндрическую форму. Он вышел еще в 2013 году, а, с тех пор, как вы знаете, технологии не стояли на месте, поэтому покупать 5-летний компьютер за астрономический ценник сегодня — бессмысленное расточительство. Правда, в одном из интервью зарубежным журналистам представители Apple рассказали, что новый Mac Pro появится только в 2019 году. Поэтому, если вам нужен мощный настольный компьютер и именно от компании из Купертино , вы можете присмотреться к моноблокам iMac Pro — они получили обновление в прошлом году.

С выхода последних Mac Mini — неттопов в исполнение Apple — прошло не так много лет, как в случае с Mac Pro. Однако и не мало тоже. Последние модели основаны еще на процессорах Intel Haswell (2014-2015 модельный год). Пока ничего про дату их выхода не слышно, но также и нет информации, что от линейки маленьких ПК Apple откажется окончательно.

Следующий iPhone SE дебютирует в первой половине 2018 года

Мы привыкли, что новые смартфоны Apple показывает в сентябре, но были и исключения — нынешний iPhone SE был представлен как раз в первой половине года, в 2016 году. Поэтому вполне возможно, что на WWDC мы увидим, например, новый iPhone SE. Далеко не все поклонники «яблочных» смартфонов готовы к постоянному росту диагонали экрана, поэтому Apple держит в своём арсенале и относительно современный телефон с 4-дюймовым дисплеем. Но с момента его релиза прошло приличное количество времени — пора обновляться.

Но слухи о новом iPhone SE слишком расходятся, чтобы быть хоть в чём-то уверенным. По утекшим в сеть фотографиям корпуса похоже, что смартфон будет выполнен в классическом дизайне вроде iPhone 8, нежели iPhone X. Но совершенно неизвестно, насколько достоверны эти снимки. Другие же предполагают, что SE2 получит дисплей во всю переднюю панель, как у флагманской модели. Но это было бы крайне расточительно для младшего Айфона и непохоже на Apple. Также ожидается, что новый iPhone SE получит беспроводную зарядку, 3D Touch и процессор A10 как в iPhone 7.

MacBook Air — уже не тот. Выбираем современную мощную альтернативу

Бесспорно, на WWDC есть шанс увидеть новые или хотя бы обновленные ноутбуки. Ведь многие из них уже очень напрашиваются если не на полный редизайн с нуля, то как минимум на замену процессоров-видеокарт. Например, Apple MacBook Air уже настолько стар по характеристикам, что от него давно пора либо отказаться, либо поставить новый экран и новое вообще всё. Желательно, правда, оставить ценник прежним, иначе логичнее уже будет взять MacBook Pro.

Почему MacBook Pro — отличные ноутбуки, но их не нужно покупать (сейчас)

Но и к самим MacBook Pro есть претензии, которые могут вылиться в работу над ошибками к выходу новых моделей. Во-первых, очень многие пользователи жалуются на фирменную клавиатуру, так как, по их словам, она легко выходит из строя. Во-вторых, все конкуренты уже перешли на гораздо более мощные CPU — Intel Core 8-го поколения с возросшими частотами и увеличенным количеством ядер. Прирост производительности по сравнению с 7-м поколением настолько большой, что модернизация напрашивается явно и достаточно давно.