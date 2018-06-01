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В России стартовал предзаказ на Nokia 3.1
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В России стартовал предзаказ на Nokia 3.1 

Ferra.ru 2 часа назад
Фото: MobileDevice.ru
Компания HMD Global начала принимать предварительные заказы в России на смартфон Nokia 3.1. Он был анонсирован буквально на днях на презентации в Москве.
В фирменном российском онлайн-магазине Nokia смартфон Nokia 3.1 предлагается в тёмно-синем, чёрном и белом цветовых вариантах по рекомендованной розничной цене 11 990 рублей за версию 2+16 ГБ.
Nokia 3.1 приходит на смену прошлогоднему Nokia 3, который стал самым успешным смартфоном в Android-линейке Nokia. Эта модель также станет самым доступным безрамочным смартфоном Nokia.
Смартфон заключается в алюминиевый корпус. Он оснащается экраном диагональю 5,2 дюйма, разрешением HD+ (720 x 1440 пикселей) и соотношением сторон 18:9, основной камерой на 13 Мп, фронтальной на 8 Мп.
Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор MediaTek 6750, 2 или 3 ГБ оперативной и 16 или 32 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объемом до 128 ГБ. Аккумулятор обладает емкостью 2990 мАч. Смартфон работает на Android One (Oreo), планируется обновление до Android P.
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