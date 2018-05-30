Nokia показала три новых смартфона

Финская компания HMD Global, владеющая правами на бренд Nokia для мобильных устройств, обновила линейку смартфонов среднего и бюдженого классов. Новинки — Nokia 5.1, Nokia 3.1 и Nokia 2 — приобрели некоторые черты устройств флагманского уровня, но их цена осталась такой же доступной.

Обновленная Nokia 5.1 обладает чуть более крупным, 5,5-дюймовым дисплеем HD+ (18:9), а сканер отпечатков пальцем переместился с лицевой на заднюю панель. Внутри — процессор MediaTek Helio P18 с тактовой частотой 2 ГГц, 2–3 гигабайта оперативной памяти и 16–32 ГБ встроенной.

Антенны переместились в верхнюю и нижнюю части, что сделало устройство более эстетичным. Разрешение камер повысилось до 16-мп (сзади) и 8-мп (спереди). Nokia 5.1 выйдет в июле. Модель на 2/16 ГБ обойдется в 189 евро, на 3/32 ГБ — в 219 евро.

Глава HMD по маркетингу Нил Бродли назвал Nokia 3 «самой успешной на сегодняшний день моделью в нашей линейке смартфонов». Его преемник, Nokia 3.1, оснащен HD-экраном с диагональю 5,2 дюйма (18:9), чипом MediaTek MT6750, 2–3 ГБ «оперативки» и 16–32 ГБ на флеш-накопителе. Вместо 8-мп аппарат получил 13-мп основную камеру, а спереди установили 8-мп «широкоуголку».

Подобно Nokia 5.1, новинка выходит по программе Android One, а значит, будет получать ежемесячные обновления безопасности на протяжении трех лет. За вариант Nokia 3.1 с 2/16 ГБ просят 139 евро, с 3/32 — 169 евро.

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