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Nokia показала три новых смартфона
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Nokia показала три новых смартфона 

Вести.Ru 5 часов назад
Фото: Вести.Ru
Финская компания HMD Global, владеющая правами на бренд Nokia для мобильных устройств, обновила линейку смартфонов среднего и бюдженого классов. Новинки — Nokia 5.1, Nokia 3.1 и Nokia 2 — приобрели некоторые черты устройств флагманского уровня, но их цена осталась такой же доступной.
Обновленная Nokia 5.1 обладает чуть более крупным, 5,5-дюймовым дисплеем HD+ (18:9), а сканер отпечатков пальцем переместился с лицевой на заднюю панель. Внутри — процессор MediaTek Helio P18 с тактовой частотой 2 ГГц, 2–3 гигабайта оперативной памяти и 16–32 ГБ встроенной.
Антенны переместились в верхнюю и нижнюю части, что сделало устройство более эстетичным. Разрешение камер повысилось до 16-мп (сзади) и 8-мп (спереди). Nokia 5.1 выйдет в июле. Модель на 2/16 ГБ обойдется в 189 евро, на 3/32 ГБ — в 219 евро.
Глава HMD по маркетингу Нил Бродли назвал Nokia 3 «самой успешной на сегодняшний день моделью в нашей линейке смартфонов». Его преемник, Nokia 3.1, оснащен HD-экраном с диагональю 5,2 дюйма (18:9), чипом MediaTek MT6750, 2–3 ГБ «оперативки» и 16–32 ГБ на флеш-накопителе. Вместо 8-мп аппарат получил 13-мп основную камеру, а спереди установили 8-мп «широкоуголку».
Подобно Nokia 5.1, новинка выходит по программе Android One, а значит, будет получать ежемесячные обновления безопасности на протяжении трех лет. За вариант Nokia 3.1 с 2/16 ГБ просят 139 евро, с 3/32 — 169 евро.
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Как и его предшественник, Nokia 2.1 оснащается очень просторной батареей емкостью в 4000 мАч. Как говорят в Nokia, его заряда хватит на двое суток. Размер HD-экрана вырос на 20% — до 5,5 дюйма, а роль процессора исполняет более производительный Qualcomm Snapdragon 425. Nokia 2.1 начнут продавать в июле по цене $115.
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