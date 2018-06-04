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«Наша цель — получить как минимум 10% российского рынка»
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«Наша цель — получить как минимум 10% российского рынка» 

Ведомости 56 минут назад
Фото: Ведомости
В 2000-х Nokia выпускала самые популярные в мире телефоны. Но после появления iPhone и других смартфонов с сенсорными дисплеями доля бренда начала падать. К 2016 г. он дважды сменил владельца и в конце концов перешел к финской HMD Global. В конце 2016 г. она объявила о перезапуске телефонного бренда, а в мае прошлого года в Россию вернулась обновленная Nokia 3310. По данным сотовых ритейлеров, уже в сентябре прошлого года кнопочные телефоны Nokia от HMD Global вышли на 1-е место по штучным продажам в России, а смартфоны Nokia — на 7-е место в марте 2018 г.
— Как вы решились возродить бренд Nokia? С ним связаны очень разные ассоциации: есть как история взлета, так и история падения в начале этого десятилетия. Что именно придало вам уверенности в том, что возрождение возможно?
— Кнопочные телефоны — это большой серьезный рынок с ежегодными продажами примерно 500 млн штук. Наши позиции в этом сегменте всегда были очень сильными — и в прошлом, и сейчас. Компания HMD Global всего за год вернула бренду Nokia былые лидерские позиции, и наши продажи в этом сегменте продолжают расти. Это первая причина нашей уверенности.
Вторая причина — уверенность в сильном ДНК Nokia. Когда мы начинали бизнес, то сделали ставку на бренд Nokia, который очень любят во многих странах, в том числе в России. Мы только начали работать в России, однако Nokia уже входит в топ-3 в сегменте кнопочных телефонов, несмотря на отсутствие серьезной поддержки бренда в течение последних нескольких лет. При выборе нового телефона люди рассматривают Nokia в числе возможных вариантов, и от нас требуется лишь предложить им желаемое.
Мы сфокусировались на трех сильных сторонах Nokia — дизайн, качество, надежность — и перенесли их на платформу Android. Мы пообещали потребителям, что на смартфонах Nokia всегда будет установлена новейшая версия ОС Android. Это означает, что ваш смартфон с течением времени не только не устаревает, но и становится лучше, поскольку Google постоянно обновляет Android, добавляя в операционную систему новые функции.
Мы видим множество позитивных отзывов в соцсетях, люди благодарят нас за то, что мы держим свои обещания, и это большая редкость в сегменте Android-смартфонов.
— Бренд Nokia используете не только вы. Не возникает путаница? Сколько компаний сейчас производят телефоны под брендом Nokia?
— Телефоны Nokia сейчас выпускает только одна компания — HMD Global. И есть компания Nokia, которая работает только в сегменте В2В, занимается разработкой инфраструктуры для сетей связи и, в частности, сотрудничает с операторами. Лицензия на выпуск телефонов под брендом Nokia принадлежит компании HMD Global. Но HMD Global — это и есть Nokia. Сотрудники HMD Global раньше были сотрудниками Nokia. Именно нам принадлежит весь накопленный опыт работы не только с телефонами, но и с партнерами. Будучи стартапом, мы быстро и гибко реагируем на запросы рынка и партнеров. У нас хорошие связи с операторами и розничными сетями, поскольку они много лет знают нас как сотрудников Nokia. Именно это помогло нам быстро вывести телефоны Nokia во все розничные точки продаж.
Nokia — это первый главный партнер HMD Global. Наш второй главный партнер — компания Google. Вместе с Google мы стремимся к тому, чтобы владельцы смартфонов Nokia имели доступ к самой свежей версии Android.  Наш третий важный партнер — производитель смартфонов FIH Mobile. Эта компания стремится к лидерству в производстве телефонов, а мы для нее постоянный надежный клиент, обеспечивающий стабильную загрузку мощностей.  Наконец, не менее ценные наши партнеры — это дистрибуторы. Они знают, что могут рассчитывать на стабильные поставки с нашей стороны и сотрудничество будет долгосрочным.
— Вы недавно привлекли финансирование в размере $100 млн Кто ваши новые инвесторы и на что пойдут вырученные средства?
— Наши новые инвесторы — это три компании. Первая — Alpha Ginko, инвестирующая прежде всего в европейские компании. Вторая — компания Foxconn, которая на этот раз инвестировала через свой инвестиционный фонд напрямую. До этого у нас с Foxconn были партнерские отношения, а теперь мы получили и прямые инвестиции. Третий инвестор — азиатский инвестиционный фонд. Полученные инвестиции будут направлены на расширение бизнеса на приоритетных рынках, в числе которых Россия, Индия и Индонезия.
— Как выглядит структура акционеров HMD?
— У нас было три основных инвестора, добавились еще три, и теперь у нас шесть основных инвесторов.
— Вы работаете на рынке телефонов уже больше года. Каковы ваши продажи — прежде всего в сегменте смартфонов?
— Как мы уже объявляли, в 2017 г. мы продали 70 млн аппаратов, и большая часть продаж пришлась на кнопочные телефоны. Тем не менее нам удалось войти в топ-5 рынка смартфонов в 15 странах мира. По данным IDC, за I квартал 2018 г. мы еще больше укрепили свои позиции и вошли в число лидеров рынка в 21 стране мира. Мы не раскрываем продажи смартфонов. Однако, если верить аналитикам, можно предположить, что в 2017 г. продажи HMD Global составили 10 млн смартфонов и 60 млн кнопочных телефонов. При этом важно учитывать, что в 2017 г. мы начали продавать смартфоны только в июне, то есть продажи длились всего полгода, а не весь год.
— А выручку за I квартал 2018 г. вы можете назвать?
— Мы пока не называем эти цифры. В 2017 г. доход HMD Global достиг $2,13 млрд, а с учетом последнего раунда финансирования стоимость компании превысила $1 млрд
— Недавно вы представили в России смартфоны Nokia 2-го поколения. Чем оно отличается от 1-го?
— Целью нашего первого продуктового портфолио было покрытие максимального количества ценовых сегментов, и эту часть стратегии мы завершили анонсом новых моделей на Всемирном мобильном конгрессе весной этого года. На MWC в Барселоне мы представили широкую линейку, в которую вошли как Nokia 1 — самый доступный из наших телефонов, так и Nokia 8 Sirocco — самый дорогой смартфон под брендом Nokia. Наша цель достигнута — Nokia сейчас присутствует во всех ценовых сегментах.
У нас есть специальный инструмент, позволяющий собирать отзывы о купленных телефонах. Отзывы о первом поколении наших телефонов просто отличные.
Теперь мы начинаем обновление — на этот раз мы представляем смартфоны с экраном формата 18:9, смартфоны с увеличенной производительностью чипсетов, а также с другими инновациями.
Если говорить о продуктах по отдельности, то в новой Nokia 5 акцент сделан на современный формат экрана и производительность. Новой Nokia 3 мы добавили солидности за счет использования двухтонового анодирования корпуса: это позволило выделить этот смартфон среди конкурентов в демократичном ценовом сегменте. Новая Nokia 2 по-прежнему работает два дня без подзарядки, но при этом в модели этого года используется улучшенный экран.
— Как HMD Global пришла к идее выпускать винтажные телефоны Nokia 3310 и Nokia 8110?
— Когда HMD Global объявила о намерении возродить бренд Nokia, мы получили множество запросов от потребителей, желающих снова пользоваться своими любимыми кнопочными моделями Nokia. Такой телефон позволяет при желании отключиться от внешнего мира — соцсетей и почты — и общаться только с самыми близкими. Мы решили возродить самую популярную кнопочную модель — Nokia 3310 — в более привлекательном исполнении — и не прогадали. Рынок кнопочных телефонов по-прежнему огромен, и мы не хотим его упускать.
— Кто покупает телефоны Nokia?
— Порядка 2/3 покупателей телефонов Nokia — это люди моложе 35 лет. Мы рады покупателям всех возрастов, однако наша цель — добиться любви со стороны молодого поколения.
— Почему не очень хорошо складывается бизнес у других перезапущенных брендов, например у Motorola?
— При перезапуске бренда важно понимать требования современного потребителя. Невозможно добиться успеха, сделав акцент только на прошлых достижениях. Нужно творчески переосмыслить сильные стороны, имевшиеся у бренда в прошлом, и адаптировать их к интересам современных потребителей. В прошлом основной фокус Nokia делался на аппаратном обеспечении. Сейчас на первый план выходит пользовательский опыт. По этой причине, в частности, мы используем чистую ОС Android в том виде, в котором ее задумал Google.
— В прошлом Nokia мало где любили так сильно, как в России. Есть ли у российского рынка своя специфика?
— Основное отличие российского рынка — большой спрос на смартфоны среднего ценового сегмента. Поэтому мы сделали акцент в своих продажах именно на моделях от Nokia 2 до Nokia 6. Российский сотовый ритейл меняется — операторы становятся все более и более активными. Они хорошо знают своих абонентов и видят, насколько велика доля пользователей кнопочных телефонов. Таким пользователям проще перейти со старых моделей Nokia на новые телефоны Nokia. Операторам это выгодно, поскольку позволяет повысить ARPU (средний ежемесячный счет абонента — «Ведомости»).
— Как активно вы сотрудничаете с сотовыми операторами и их розницей? Насколько тепло вас встретили после перезапуска?
— Мы тесно сотрудничаем с сотовыми операторами. Представители розницы рады снова сотрудничать с нами.
— Кто ваши основные конкуренты на мировом рынке и есть ли у российского рынка свои особенности?
— Очевидно, что лидерами рынка являются Apple и Samsung, однако они больше фокусируются на устройствах верхнего ценового сегмента. По этой причине мы решили для начала зайти в средний ценовой сегмент и постепенно растить своих пользователей, предлагая им премиальные устройства, такие как Nokia 8 Sirocco.
— У вас есть KPI по наращиванию доли рынка в ближайшие 3-5 лет?
— Да, конечно. Мы хотим быть в первой пятерке на мировом рынке смартфонов. Какую именно строчку мы займем в перспективе пяти лет, сейчас сложно говорить, потому что этот рынок очень быстро меняется.
— В России вы уже подбираетесь к топ-10 производителей смартфонов. На какую долю рынка вы нацелены в ближайший год?
— Наша цель — как можно быстрее получить как минимум 10% российского рынка. Мы надеемся, что на достижение этой цели уйдет не больше года.
— Какова ваша стратегия? За счет чего вы намерены расширять свою долю рынка?
— Во-первых, мы намерены и дальше фокусироваться на массовом сегменте. Во-вторых, продолжим тесно работать с розницей и операторами. В-третьих, сделали ставку на тесное общение с потребителями, в том числе в социальных сетях. Мы внимательно прислушиваемся к пожеланиям пользователей и учитываем их при разработке новых моделей. Будучи стартапом, мы действуем гибко и реагируем на запросы максимально быстро.
— Чтобы нарастить долю рынка, ваши конкуренты используют разные маркетинговые ходы, например флеш-распродажи. У вас свои секреты, позволяющие быстро увеличивать продажи?
— Быстрый, но краткосрочный рост доли рынка не входит в наши планы. Мы намерены выстраивать стратегию долгосрочного роста. Пусть наша доля рынка растет постепенно, но зато рост будет стабильным.
— Когда-то у вас в России была большая монобрендовая розница. Не планируете ее возрождать?
— Мы намерены и дальше работать с розницей и операторами, выстраивая совместные кампании. Напрямую с потребителями мы работаем только онлайн, у нас есть интернет-магазин, и мы намерены и дальше уделять много внимания прямым интернет-продажам.
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