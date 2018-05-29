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HMD представила новый Nokia 3 в Москве
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HMD представила новый Nokia 3 в Москве 

Ferra.ru 57 минут назад
Фото: iPhones.ru
Компания HMD Global представила сегодня в Москве новую модель смартфона — Nokia 3.1. Он приходит на смену прошлогоднему Nokia 3, который стал самым успешным смартфоном в Android-линейке Nokia. Эта модель также станет самым доступным безрамочным смартфоном Nokia.
Nokia 3.1 заключается в алюминиевый корпус. Смартфон оснащается экраном диагональю 5,2 дюйма, разрешением HD+ и соотношением сторон 18:9, основной камерой на 13 Мп. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор MediaTek 6750, 2 или 3 ГБ оперативной и 16 или 32 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объемом до 128 ГБ. Аккумулятор обладает емкостью 4000 мАч. Смартфон работает на Android One (Oreo), планируется обновление до Android P.
Новый Nokia 3.1 будет представлен в трех цветовых вариациях: индиго, черный, белый. Продажи новинки начнутся в июне 2018 года, её ориентировочная розничная цена составит 139 евро.
Новость дорабатывается.
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