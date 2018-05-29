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Все iPhone 2019 года получат OLED-дисплеи
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Все iPhone 2019 года получат OLED-дисплеи 

Ferra.ru 1 час назад
Компания Apple оснастит все модели iPhone 2019 года экранами, изготовленными по технологии OLED. Об этом рассказало корейское издание ETNews со ссылкой на собственные источники.
Гибкий OLED-дисплей в iPhone X  По данным одного источника, Apple не так давно начала планировать модельный ряд iPhone 2019 года и приняла решения использовать OLED-дисплеи во всех трёх моделях. Другой отметил, что если моделей окажется больше трёх, то может сохраниться и LCD-вариация.
Ранее сообщалось, что в 2018 году Apple выпустит два iPhone с OLED-дисплеем и один с LCD-дисплеем. В 2020 году может появиться складной iPhone с гибким дисплеем, который сможет выступать как замена планшетам и получить сходный с iPad форм-фактор в разложенном виде.
Во флагманском прошлогоднем iPhone X уже используется гибкий OLED-дисплей, который загибается внутри корпуса смартфона. Изогнутая часть содержит контроллер экрана, такое интересное инженерное решение позволило уменьшить нижнюю кромку корпуса.
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