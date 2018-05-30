Какой дисплей будет иметь iPhone SE 2?

Вчера стало известно, что Apple переведет весь модельный ряд iPhone 2019 года на OLED-экраны. Судя по всему, последним смартфоном Apple с LCD-матрицей станет «бюджетный» 6,1-дюймовый iPhone, который будет представлен осенью этого года. Или все же компания перейдет на OLED уже этой осенью?

Согласно информации инсайдеров, сейчас Apple рассматривает два возможных варианта:

Полностью отказаться от LCD-дисплеев в следующем поколении iPhone, перейдя на OLED-матрицы.

Все-таки добавить iPhone с LCD-экраном в общий модельный ряд. В этом случае линейка будет состоять из четырёх смартфонов.

Несмотря на то, что официального подтверждения этим слухам нет, рынок уже отреагировал должным образом. Например, стоимость акций Japan Display снизилась на 10%, а Sharp — на 4%. Эти компании занимаются производством LCD-матриц и являются прямыми поставщиками Apple.

В прошлом году Apple инвестировала в LG Display, тем самым позволив корейскому производителю наладить производство OLED-матриц должного качества. Предполагается, что таким образом будет уменьшена прямая зависимость от Samsung в недалеком будущем, который на данный момент является единственным поставщиком OLED-матриц для iPhone X.