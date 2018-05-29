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Apple выпустит как минимум один iPhone с тройной камерой в 2019 году
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Apple выпустит как минимум один iPhone с тройной камерой в 2019 году 

Ferra.ru 1 час назад
Об этом сообщило тайваньское издание Economic Daily News со ссылкой на аналитика Цзялин Лу (Jialin Lu) из Deutsche Securities.
Макет iPhone с тройной камерой
По мнению аналитика, камера смартфона получит продвинутые 3D-возможности со стереоэффектами. Два сенсора будут использоваться для съёмки одного объекта под разными углами, а метод триангуляции позволит вычислить дистанцию между объектом и смартфоном. Такая камера на задней панели будет использоваться для различных приложений дополненной реальности, как фронтальная система камер TrueDepth в iPhone X.
Кроме того, третий модуль получит более длинное фокусное расстояние, обеспечивая 3-кратный оптический зум всей камеры в целом. Для сравнения, iPhone 7 Plus, iPhone 8 Plus и iPhone X обеспечивает 2-кратный оптический зум.
Отметим, весной состоялся дебют флагманского смартфона Huawei P20 Pro с тройной камерой. Основной цветной модуль получил разрешение 40 Мп, дополнительный телефото-модуль на 8 Мп обеспечивает 3-кратный оптический зум, плюс предусмотрен 20-мегапиксельный чёрно-белый сенсор, выполняющий вспомогательную роль как у предыдущих поколений смартфонов Huawei с двойной камерой. Апертура модулей составляет f/1.8, f/1.6 и f/2.4.
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