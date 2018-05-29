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OnePlus обновляет 5 и 5T. Что нового?
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OnePlus обновляет 5 и 5T. Что нового? 

Android Insider 1 час назад
Фото: Android Insider
Накануне OnePlus обновила новый флагман. Апдейт убил функцию Always On Display, из-за чего теперь «шестёрка» не будет показывать важную информацию на заблокированном экране. Решение объяснили проблемами с автономностью. Теперь очередь обновляться дошла до 5 и 5T.
Апдейт тяжёлый — вес файлов составляет 1,6 ГБ. Главным нововведением стали жесты. Теперь владельцы OnePlus 5 и OnePlus 5T смогут блокировать устройства двойным тапом по дисплею. Об этом сообщает Phone Arena.
К тому же Галерея научилась показывать «Места» и «Недавно добавленные» снимки. Первая функция подразумевает демонстрацию карты, к которой прикреплены фотографии в зависимости от их геолокации.
Разработчики обратили внимание на баги. Сотрудники исправили проблемы с автоматической сменой ориентации смартфона, Wi-Fi-подключением и неработающим микрофоном в наушниках AKG.
Апдейт распространяется по воздуху. Если обновления пока нет, придётся подождать несколько дней. Детали обсуждаем в телеграм-чате AndroidInsider.
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