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Samsung запустила первый в России центр ИИ, который будет сотрудничать с вузами и стартапами
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Samsung запустила первый в России центр ИИ, который будет сотрудничать с вузами и стартапами 

RB.ru 22 минуты назад
Фото: RB.ru
В перспективе речь идет о создании полноценных сервисов, связанных с ИИ и машинным обучением, разработках в области приложений и компонентов для продуктов компании, уточнили в Samsung.
Центр искусственного интеллекта в России будет работать независимо от университетов, исследовательских институтов и научных кластеров, но собирается открывать совместные ИИ-лаборатории с ведущими университетами России, отмечает ТАСС.
В настоящее время в центре сконцентрированы на базовых исследованиях в сфере ИИ, а в дальнейшем планируют работать над компьютерным зрением и базовыми алгоритмами для платформы ИИ.
Российский рынок является одним из приоритетных для Samsung, предает ТАСС слова представителя корпорации. В Samsung считают, что открытие центра в России позволит компании стать крупнейшим поставщиком подобных решений в мире.
Инвестиции в открытие центра в Москве Samsung не раскрывает.
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