Samsung запустила первый в России центр ИИ, который будет сотрудничать с вузами и стартапами

В перспективе речь идет о создании полноценных сервисов, связанных с ИИ и машинным обучением, разработках в области приложений и компонентов для продуктов компании, уточнили в Samsung.

Центр искусственного интеллекта в России будет работать независимо от университетов, исследовательских институтов и научных кластеров, но собирается открывать совместные ИИ-лаборатории с ведущими университетами России, отмечает ТАСС

В настоящее время в центре сконцентрированы на базовых исследованиях в сфере ИИ, а в дальнейшем планируют работать над компьютерным зрением и базовыми алгоритмами для платформы ИИ.

Российский рынок является одним из приоритетных для Samsung, предает ТАСС слова представителя корпорации. В Samsung считают, что открытие центра в России позволит компании стать крупнейшим поставщиком подобных решений в мире.