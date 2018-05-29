ECS представила чрезвычайно компактный мини-ПК весом всего 260 г.

Компания ECS представила свой очередной миниатюрный компьютер Liva Q2. Новинка имеет габариты — 70х70х33,4 мм и весит 260 г. Устройство построено на базе платформы Intel Gemini Lake. Всего на выбор доступно 3 процессора: четырехъядерные Pentium Silver N5000 (1,1–2,7 ГГц) и Celeron N4100 (1,1–2,4 ГГц) либо двухъядерный Celeron N4000 (1,1–2,6 ГГц).

В корпусе также нашлось место для 2 или 4 ГБ оперативной памяти формата LPDDR4 и 32 или 64 ГБ постоянной памяти на eMMC-модуле. Также здесь имеется сетевой контроллер Gigabit Ethernet, модули Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 4.1, порты HDMI, USB 3.0 Gen1 Type-A и USB 2.0. Работа производится под управлением операционной системы Windows 10.

Источник: ECS Фото: ECS Опрос: Вы когда-нибудь работали с мини-ПК? Да, понравилось Да, не понравилось Не работал Просмотреть результаты Загрузка … Читайте также: Бесшумный мини-ПК LIVA Z2 построен на базе Intel Gemini Lake

ZBOX представила бесшумный мини-ПК с процессором Intel Gemini Lake