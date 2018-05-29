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Инновационная гарнитура Sony подружилась с «Алисой»
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Инновационная гарнитура Sony подружилась с «Алисой» 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Sony Xperia Ear Duo стали первыми «умными» наушниками, поддерживающими голосовую помощницу "Яндекса". Беспроводная гарнитура с технологией «открытого звука» совместима со всеми новейшими функциями «Алисы», включая возможность совершать звонки и воспроизводить музыку, не доставая смартфон из кармана.
Главная особенность Xperia Ear Duo — «открытая» технология, позволяющая одновременно и одинаково хорошо слышать как окружающие звуки, так и музыку, подкасты или подсказки навигатора. За её работу отвечает оригинальная конструкция гарнитуры — ушные вставки выполнены в виде колец, не перекрывающих ушной канал, а звук доставляется в канал через трубку — «пространственный акустический проводник».
Встроенный в наушники процессор CXD5602 позволяет им определять местоположение в пространстве, положение в ушах, время, а также обрабатывать информацию с четырех микрофонов (по два в каждом наушнике). Настраивается устройство через приложение «Яндекса».
Гироскоп и акселерометр позволяют управлять звонками и воспроизведением музыки при помощи движений: поворот головы вправо или влево переключает треки, кивок принимает звонок, а поворот из стороны в сторону — отклоняет. Также переключать треки, ставить музыку на паузу и регулировать громкость можно, прикасаясь к сенсорным панелям на корпусах наушников.
∎Sony представила в России полностью беспроводную «открытую» гарнитуру читайте также
В продажу Xperia Ear Duo выходит в эту пятницу, 1 июня. Предзаказать их можно в фирменном интернет-магазине Sony, розничных точках Sony Centre и в «Связном». Первым покупателям новинки обещают подарить годовую подписку на «Яндекс. Музыку», сообщили Вестям.Hi-tech в пресс-службе.
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