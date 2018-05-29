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В Латвии планируют ввести штрафы за использование смартфона за рулём
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В Латвии планируют ввести штрафы за использование смартфона за рулём 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Юридическая комиссия сейма Латвии одобрила законопроект, предусматривающий штрафы в размере от 25 до 100 евро за использование водителем, находящимся за рулём, смартфона, планшета или ноутбука.
По данным агентства LETA, законопроект было решено одобрить под влиянием трагического происшествия в Венгрии, где водитель микроавтобуса за несколько секунд до аварии пользовался соцсетью Facebook. В результате погибли девять человек.
До сих пор в Латвии штрафовали только за разговор водителя по телефону, причём штраф был невелик — 15 евро.
В соседней Литве за такое нарушение штрафуют на сумму от 60 до 90 евро.
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