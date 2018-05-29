В Латвии планируют ввести штрафы за использование смартфона за рулём

Юридическая комиссия сейма Латвии одобрила законопроект, предусматривающий штрафы в размере от 25 до 100 евро за использование водителем, находящимся за рулём, смартфона, планшета или ноутбука.

По данным агентства LETA, законопроект было решено одобрить под влиянием трагического происшествия в Венгрии , где водитель микроавтобуса за несколько секунд до аварии пользовался соцсетью Facebook. В результате погибли девять человек.

До сих пор в Латвии штрафовали только за разговор водителя по телефону, причём штраф был невелик — 15 евро.