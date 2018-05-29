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Убийца флагманов OnePlus 6 пользуется ажиотажным спросом
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Убийца флагманов OnePlus 6 пользуется ажиотажным спросом 

Chip.ru 2 часа назад
Фото: Chip.ru
Поступивший в продажу неделю тому назад убийца флагманов OnePlus 6 пользуется невероятным спросом. По данным самого производителя, первые партии старшей версии модели с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флэш-памяти по цене $629 распроданы уже практически по всему миру, в том числе в США, Канаде и Великобритании. На данный момент пользователям доступны лишь версии 6/64 ГБ за $529 и с 8/128 ГБ за $579. Напомним, смартфон получил 6,28-дюймовый Optic AMOLED дисплей разрешением Full HD+ 2280х1080 пикселей с соотношением сторон 19:9 и вырезом в стиле iPhone X, топовый процессор Qualcomm Snapdragon 845, сдвоенную основную камеру 16 и 20 мегапикселей и 16-мегапикселельную «фронталку».
Источник: OnePlus
Фото: OnePlus Опрос: Вы собираетесь приобрести новый флагманский смартфон 2018 года? Да Нет Просмотреть результаты Загрузка … Читайте также: Флагман OnePlus 6 представлен официально
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