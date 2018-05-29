MacBook на ARM будет собирать завод Pegatron

MacBook на ARM будет собирать завод PegatronПару дней назад в сети появилась информация о секретном проекте Star. Если верить инсайдерам, то занимающееся этим сегментом подразделение разрабатывает MacBook на базе мобильной архитектуры ARM.

И, похоже, что ARM-процессоры в макбуках намного ближе, чем нам может показаться на первый взгляд. Согласно сообщению издания Digitimes, производителем ARM MacBook станет завод Pegatron.

По предварительным данным, MacBook на базе ARM будет представлять нечто среднее между iPad и MacBook. Главной фишкой устройства станет поддержка универсальных приложений, совместимых как с платформой iOS, так и с macOS.

Среди наиболее подходящих для перехода на ARM архитектуру моделей ноутбуков Apple значится 12-дюймовый MacBook.