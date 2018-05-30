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Тайваньский регулятор показал смартфон Samsung Galaxy A9 Star
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Тайваньский регулятор показал смартфон Samsung Galaxy A9 Star 

Ferra.ru 1 час назад
Фото: 3Dnews.ru
На сайте Национальной комиссии по связи Тайваня (National Communications Commission, NCC) появилась документация на готовящийся к выпуску смартфон Samsung Galaxy A9 Star, который пока не был представлен официально.
Среди документации, имеется и подборка живых фотографий смартфона. Они подтверждают безрамочный дизайн с двойной основной камерой, порт USB Type-C, 3,5-мм разъём для наушников, а также специальную кнопку для доступа к цифровому помощнику Bixby.
Согласно предварительным данным, Samsung Galaxy A9 Star оснащается 6,28-дюймовым Super AMOLED-дисплеем Infinity Display с разрешением Full HD+ (2160 х 1080 пикселей) и соотношением сторон 18:9, двойной основной камерой 24+16 Мп и фронтальной на 24 Мп, процессором Qualcomm Snapdragon 660, 4 ГБ оперативной памяти, аккумулятором на 3700 мАч.
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